Pelosi urge a los republicanos a apoyar la suspensión del techo de deuda

Washington, 12 oct (EFE).- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, urgió este martes a los republicanos a votar a favor de la suspensión del techo de endeudamiento para evitar que el Gobierno se quede sin dinero para pagar sus deudas.

"Soy optimista sobre el techo de deuda, pero espero que lo podamos hacer de manera bipartidista", manifestó la líder demócrata en una rueda de prensa.

Pelosi someterá a voto esta tarde un proyecto de ley que fue aprobado la semana pasada por el Senado y que elevará el techo de endeudamiento por valor de 480.000 millones de dólares, una cantidad que permitirá a Estados Unidos pagar sus deudas hasta el 3 de diciembre.

No necesita el apoyo de los republicanos para aprobar esa iniciativa porque los demócratas tienen mayoría en la Cámara Baja; pero Pelosi lleva semanas presionando a los republicanos para que unan filas con los demócratas y dejen de politizar un asunto que podría sumir a EE.UU. en la recesión.

"Lo que quiero es que la gente se dé cuenta de que esto tiene ramificaciones, que no es algo simplemente técnico. Esto tiene consecuencias que van desde lo que ocurre en la mesa de la cocina hasta nuestra economía. Tiene consecuencias globales y constitucionales", arremetió Pelosi.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, lleva semanas advirtiendo que si EE.UU. se queda sin fondos para pagar sus deudas las consecuencias serían "catastróficas".

EE.UU. nunca ha tenido que declarar la suspensión de pagos de su deuda nacional pero estuvo muy cerca en 2011, cuando la mera posibilidad de que eso ocurriera desató el caos en los mercados financieros e hizo que Standard & Poor's rebajara la nota de solvencia del país.

Yellen había avisado que el Gobierno estadounidense se quedaría sin fondos para pagar sus deudas en solo seis días, el 18 de octubre.

Una vez que se apruebe la suspensión del techo de endeudamiento, el siguiente paso es que el presidente de EE.UU., Joe Biden, rubrique la iniciativa convirtiéndola en ley.

Los republicanos, de momento, no parecen dispuestos a acceder a la petición de Pelosi y apoyar la suspensión del techo de deuda. El único legislador republicano que se ha mostrado a favor de hacerlo es Adam Kinzinger, de ideología moderada.

La actual situación sobre el techo de deuda se produce porque a diferencia de otros países, en Estados Unidos, el Gobierno solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente.