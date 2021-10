Paraguay intensifica su entrenamiento a un día de subir a La Paz

Eduardo Berizzo, director técnico de la selección paraguaya, habla el pasado 10 de octubre durante una rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y Educativo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en la ciudad de Ypane (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 12 oct (EFE).- La selección de fútbol Paraguay intensificó este martes su preparación para el crucial partido del jueves con la de Bolivia en los 3.640 metros de altitud de La Paz con el propósito de sumar y evitar descarrilar en la clasificación de las eliminatorias del Mundial tras caer por 2-0 ante Chile.

El seleccionador Eduardo Berizzo es el principal blanco de las críticas de los medios y de la afición paraguaya tras el encuentro del domingo pasado en Santiago en el que la Albirroja apenas disparó a la puerta contraria.

De las críticas tampoco se libran algunos jugadores que están en la selección con el aval de jugar en las primeras ligas europeas, pero que contra los chilenos dieron una pobre imagen.

El entrenamiento de hoy será el segundo tras ese encuentro, al que seguirá el último este miércoles, día del vuelo de la selección a Santa Cruz de la Sierra, para el jueves desplazarse a La Paz.

El miércoles también se anuncia rueda de prensa de Berizzo, acompañado del defensa Junior Alonso, que no jugó contra los chilenos por amonestación días antes con Argentina, en Asunción y resultado sin goles.

El mediapunta Mathias Villasanti, también amonestado entonces, regresa al grupo que viajará a Bolivia No estará en el Hernando Siles de La Paz el defensa Omar Alderete, expulsado en el duelo en Santiago.

Paraguay es sexto en la clasificación de las diez selecciones sudamericanas con solo dos victorias, estas a expensas de Venezuela.

El billete a Catar supondría para los guaraníes estar en una competición que no disputan desde el Mundial de Sudáfrica 2010.