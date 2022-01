Pandora.- La Asamblea de Ecuador aprueba la hoja de ruta para investigar la presencia de Lasso en los Papeles de Pandora

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado la hoja de ruta para la investigación de la presencia del presidente del país, Guillermo Lasso, en los Papeles de Pandora.



De acuerdo con el calendario aportado, la Comisión dispone de 30 días --hasta el 6 de noviembre-- para presentar el informe al pleno de la Asamblea, en el cual se podrá incluir la recomendación de poner en marcha un juicio político al mandatario, tal y como recoge la cadena Ecuavisa.



En esta hoja de ruta también se detalla que el periodo de investigación arranca desde el año 2017, en base a la aprobación, por consulta ciudadana, de prohibir el desempeño del cargo a quienes tenga bienes en paraísos fiscales.



Gracias a una moción presentada por Unión por la Esperanza (UNES), y apoyada por la mayoría de los presentes, se ha dado un plazo de 24 horas para que los legisladores transmitan sus observaciones sobre el cronograma anunciado, informa el diario local 'El Universo'.



Asimismo, desde Pachakutik se ha propuesto notificar a Lasso del inicio de esta investigación para que haga uso de su derecho y que en el futuro no alegue ningún tipo de violación de sus derechos o intenten declarar nulo el proceso.



PETICIÓN DE INFORMACIÓN



Ya la semana pasada la Comisión pidió a Lasso que entregase información sobre su supuesto vínculo con empresas en paraísos fiscales, de acuerdo con la publicación de los Papeles de Panamá.



Así, el presidente de la Comisión ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que apunta que ante la ausencia de peticiones por parte de legisladores para investigar los hechos, ha pedido al presidente Lasso que remita información sobre el caso.



"No solo investigaré los Papeles de Pandora, sino la vinculación de exfuncionarios en los Papeles de Panamá", advirtió el presidente de la Comisión, que pidió una serie de documentos para comprobar si en la actualidad el mandatario tiene algún "vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas en el reportaje".



Por su parte, Lasso aclaró que las sociedades que aparecen en los Papeles de Pandora fueron "legalmente disueltas" en el pasado y que las que actualmente existen no tienen "ninguna vinculación" con él, después de que los Papeles de Pandora señalasen que el mandatario tiene activos en paraísos fiscales.



Lasso reiteró que cumple la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales. "Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura", incidió.



Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicada el domingo muestra cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Lasso tienen activos en paraísos fiscales.



Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades. En el caso de Lasso, cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.