Otra inmobiliaria china anticipa que no pagará sus bonos 'offshore' a tiempo

Imagen de archivo de la sede centra de la inmobiliaria china Sinic Holdings en Shanghai. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Shanghái (China), 12 oct (EFE).- La inmobiliaria china Sinic Holdings se convirtió en la última compañía del sector en anunciar que no podrá hacer frente al pago de sus obligaciones con sus bonistas 'offshore' a tiempo por falta de liquidez.

En un comunicado remitido anoche a la Bolsa de Hong Kong, Sinic explicó que la compañía debe hacer frente el próximo día 18 al pago final -junto al último pago de intereses- de una tanda de bonos 'offshore' por importe de 250 millones de dólares y rentabilidad del 9,5 %.

"Actualmente, la compañía anticipa que no tendrá suficientes recursos financieros para hacer los pagos (...) y que, por tanto, no se espera que los pagos sean llevados a cabo en la fecha de vencimiento", apunta el documento, en el que Sinic pronostica que incurrirá oficialmente en impago.

El pasado 20 de septiembre, las acciones de la compañía congelaron su cotización en Hong Kong después de que su valor se desplomase un 87 %.

La compañía informó de que un acreedor había exigido el pago de 75 millones de dólares debido a que Sinic no había pagado, dos días atrás, unos 38,7 millones de yuanes (6 millones de dólares, 5,2 millones de euros) en intereses de dos paquetes de deuda 'onshore'.

Esto supuso la activación de una cláusula por la cual los inversores de tres grupos de bonos 'offshore' de Sinic valorados en un total de 710 millones de dólares pueden exigir recuperar las cantidades inmediatamente.

Por el momento, Sinic -que tiene unos 1.000 millones de dólares en deuda emitida a través de bonos 'offshore'- asegura que sus acreedores todavía no han tomado medidas al respecto y que mantiene "un debate activo" con ellos para alcanzar un "acuerdo de pago que convenga a ambas partes".

"La compañía tratará de comunicarse de forma proactiva con sus acreedores (...) con respecto a las propuestas para remediar los impagos", añade.

El pasado día 4, la agencia de calificación de deuda Fitch rebajó a 'C' la nota de Sinic, un nivel que se emplea para empresas que estén cerca de entrar en una situación de impago de sus obligaciones de deuda y al que también rebajó al endeudado gigante inmobiliario Evergrande, que centra desde hace semanas la atención de los mercados internacionales por sus problemas de liquidez y su alto nivel de endeudamiento.

MÁS ALLÁ DE EVERGRANDE

La crisis de Evergrande ha alimentado también los temores sobre la situación general del sector inmobiliario en China, y en los últimos días han seguido surgiendo noticias de otras promotoras que no son capaces de hacer frente a su deuda, como Fantasia Holdings o Xinyuan Real Estate.

Este lunes, Modern Land propuso a los inversores de un paquete de bonos cotizados en Singapur (valorados en 250 millones de dólares y con rentabilidad del 12,85 %) posponer tres meses su fecha de vencimiento, desde el próximo 25 de octubre a enero de 2022, para "mejorar la gestión de la liquidez y del flujo de caja y evitar un posible impago".

La propuesta también contempla pagar parte del importe principal, unos 87,5 millones de dólares, en la fecha inicialmente señalada.

En otro comunicado, Modern Land reveló que el presidente de su Consejo y el de la compañía planean conceder préstamos de accionista por una cantidad de unos 800 millones de yuanes (124 millones de dólares, 107 millones de euros) para "apoyar" las cuentas de la firma, y que la operación se completaría en los próximos dos o tres meses.

Mientras tanto, Evergrande continúa sin pronunciarse al respecto de sus obligaciones, llegando este lunes al límite para pagar los intereses de varios paquetes de bonos 'offshore' que hubieran supuesto un desembolso de unos 148 millones de dólares.

A finales de septiembre ya pasó las fechas límite para otros pagos similares, de 84 millones y 47,5 millones de dólares, respectivamente, entrando en una prórroga de 30 días antes de que se considere oficialmente que ha incurrido en impago.

Según los datos ofrecidos por la empresa, el pasivo total de Evergrande ascendía a finales del primer semestre a más de 300.000 millones de dólares, de los cuales unos 37.000 millones de dólares se corresponden a préstamos por devolver antes del final de junio de 2022.