Matheus Uribe dice que si Colombia le gana a Ecuador hará la diferencia

David Ospina (d) de Colombia saluda a Matheus Uribe, en un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Barranquilla (Colombia), 12 oct (EFE).- El centrocampista Matheus Uribe, del Oporto, aseguró este martes que si Colombia derrota a Ecuador el jueves hará "la diferencia" en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, pues sus rivales directos tienen partidos contra equipos en los que pueden ceder puntos.

"Uruguay enfrenta a Brasil, Perú a Argentina, nosotros a Ecuador y Paraguay tiene que ir a La Paz. Esta fecha va a ser fundamental para nosotros, tenemos la fortuna de jugar en nuestra casa contra un rival directo y creo que ganando este partido vamos a hacer la diferencia", dijo en una conferencia de prensa.

Colombia ocupa el quinto lugar de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar con 15 puntos, mientras que Ecuador es tercero con 16 unidades. En el cuarto puesto está Uruguay, con 16, en tanto que Paraguay es sexto con 12 y Perú séptimo con 11.

El volante de 30 años es consciente de que si su equipo desea obtener uno de los cuatro puntos directos de Suramérica a Catar 2022, debe ganar "sí o sí" sus partidos como local.

"El rendimiento de local tiene que ser rozando un 100 %, la verdad que con la localía que nosotros tenemos en Barranquilla tenemos que hacernos muy fuertes y sacar, si no es el 100 % de los puntos, estar rozando esa cifra", expresó el exjugador del América de México y del Atlético Nacional.

El volante también reflexionó sobre lo que le hace falta al equipo de Reinaldo Rueda: "contundencia".

"Contra Uruguay tuvimos un par de ocasiones donde pudimos haber marcado, si bien es cierto que pudimos haber perdido el partido porque el rival tuvo opciones, nosotros tenemos que ser muy contundentes con las que tengamos, sean pocas o sean muchas. Contra Brasil también fue igual", dijo sobre los últimos dos partidos, que terminaron 0-0.

Agregó: "No siempre podemos depender de mantener el arco en cero, tenemos que marcar para poder ganar los partidos. Entonces creo que por ahí va a ese punto, si vos marcás y tenés contundencia, las cosas van a mejorar".

El jugador del Oporto también se refirió al extremo Juan Guillermo Cuadrado, quien regresará tras haberse perdido el partido con Brasil por acumulación de amarillas y dijo que es uno de "los referentes a nivel mundial" de Colombia.

"Si bien no pudo estar en el partido de Brasil, lo más probable es que vaya a estar con Ecuador. Es un jugador que nos aporta demasiado: su liderazgo, el carisma que tiene, su experiencia y en el campo de juego el talento, eso es sin duda algo que ya todos sabemos", afirmó