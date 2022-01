Líbano.- Nasralá carga contra el juez de Líbano que investiga la explosión en Beirut y le acusa de estar "politizado"

Advierte de que "el país puede ir hacia un gran desastre" si Bitar "sigue actuando de esta forma"



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha cargado duramente contra el juez que encabeza las investigaciones por la explosión en agosto de 2020 en el puerto de Beirut, Tarek Bitar, y ha le ha acusado de tener posturas "selectivas" y "politizadas".



"El juez de la explosión en el puerto actúa como si fuera la última instancia en este asunto", ha manifestado, antes de reclamar que sea sustituido "por un juez transparente y honesto" y agregar que las familias "no lograrán la verdad con este juez".



Así, ha advertido de que "el país puede ir hacia un gran desastre si el juez sigue actuando de esta forma" y ha reiterado que "lo que está pasando en la investigación de la explosión en el puerto no tiene nada que ver con la justicia o la ley".



"Lo que está pasando en la investigación es un error muy, muy, muy, muy grande y no aceptaremos que el asunto siga así durante los próximos días", ha recalcado. "Debe resolver el asunto y, si no lo hace, el Gobierno debe resolverlo", ha puntualizado.



"El juez debe identificar a los que llevaron el barco con nitratos al puerto de Beirut", ha dicho Nasralá, quien ha preguntado a Bitar por qué no ha llamado a declarar al presidente, Michel Aoun, y al expresidente Michel Suleiman, según ha informado el portal libanés de noticias Naharnet.



En este sentido, ha criticado que Bitar no haya interrogado a varios ex primeros ministros "para ver si son responsables o no". "En su lugar, se precipitó (para llamar a declarar) al ex primer ministro Hasán Diab", ha resaltado. Diab presentó su dimisión días después de las explosiones tras una serie de manifestaciones.



"¿Por qué interroga a exministros en lugar de interrogar a los actuales?", se ha preguntado. "La responsabilidad de los jueces es mayor que la de presidentes, ministros y parlamentarios, porque son los que dieron la aprobación al barco con nitratos", ha subrayado.



Por último, Nasralá ha dicho que "el aparato judicial quiere protegerse" y ha añadido que "bitar quiere llevar a un primer ministro respetable como Diab a la cárcel". "¿Es esto un Estado de Derecho? Es un Estado del aparato judicial", ha argüido.



Las palabras del líder de Hezbolá, las críticas más duras contra Bitar desde que asumiera la investigación, llegan después de que los tribunales hayan rechazado peticiones de varios exministros citados a declarar para su cese, algo que ya lograron con su predecesor, Fadi Sauan.



De esta forma, el Tribunal de Casación rechazó el lunes las demandas de Alí Hasán Jalil y Ghazi Zoaiter, cerca de una semana después de que el Tribunal de Apelaciones hiciera lo propio con otra demanda de estos dos exministros y el antiguo titular de la cartera de Interior Nuhad Machnuk.



Bitar ha citado a declarar durante las próximas dos semanas a estos tres exministros y a Diab por supuesta negligencia en el suceso, que se saldó con más de 200 muertos y enormes daños materiales en el puerto y otras partes de la ciudad.



El malestar popular ha ido al alza durante los últimos meses debido al bloqueo de las investigaciones y los retrasos en la retirada de la inmunidad de los exministros y parlamentarios a los que el juez Bitar ha citado a declarar en el marco de las pesquisas, entre ellos Diab, quien dimitió tras las explosiones y siguió en el cargo en funciones hasta que se logró un acuerdo para formar el nuevo Gobierno en septiembre.