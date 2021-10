Lego dejará de vender juguetes diferenciados para niñas y niños

(Bloomberg) -- Lego Group ya no fabricará juguetes exclusivos para niñas y otros para niños con el objetivo de ayudar a romper los estereotipos sobre cómo juegan los más pequeños, con lo que pone fin a años de marketing basado en el género.

La decisión se produce después de que una encuesta encargada por la empresa danesa mostrara que la mayoría de los niños ven los juguetes como para uno u otro género. Lego no planea cambiar sus productos, pero dejará de segmentarlos en categorías de género, dijo Lena Dixen, vicepresidenta sénior del fabricante de juguetes más grande del mundo, al canal TV2.

Tres de cada cuatro niños creen que algunos juguetes son solo para niñas y otros, solo para niños, mientras que el 62% de las niñas tiene la misma opinión, según la encuesta. Los padres ayudan a perpetuar la idea: es más probable que animen a sus hijos (59%) a jugar con Legos que a sus hijas (48%). En la encuesta participaron 7.000 padres e hijos, de 6 a 14 años, de todo el mundo, señaló TV2.

“Jugar todavía está segmentado por género hasta tal punto que, aunque nuestra nueva encuesta muestra que las niñas están listas para lanzarse a todo tipo de juegos, el mundo no está del todo listo para satisfacer sus deseos”, dijo Dixen, según TV2.

