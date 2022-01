La Reina Letizia, fiel a Felipe Varela, enamora con un elegantísimo vestido celeste de estreno

12-10-2021 La reina Letizia ha deslumbrado con un elegante vestido de Felipe Varela POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS



El solemne Desfile Militar que se celebra cada 12 de octubre en el madrileño Paseo de la Castellana con motivo del Día de la Hispanidad es una de las citas preferidas de la Familia Real. Y, especialmente de la Reina Letizia, que siempre impacta con los elegantes estilismos que elige para el acto y en el que, salvo en una ocasión - en el año 2019 - siempre ha estrenado modelo, llamando la atención su 'fidelidad' a su diseñador de cabecera, Felipe Varela, encargado de vestirla en el Día de la Fiesta Nacional desde que se casó con Don Felipe en el año 2004.



Y, como no podía ser de otra manera, Doña Letizia ha 'cumplido' con la tradición y ha estrenado un espectacular vestido del creador madrileño, que en los últimos tiempos ha quedado 'relegado' en su vestidor, en el que han ganado peso firmas como Carolina Herrera, Hugo Boss o Nina Ricci, además de diseños low cost de marcas tan populares como Massimo Dutti, Uterqüe, Zara o Sandro París, y modelos 'made in Spain' de diseñadores emergentes, como Leyre Doueil, The IQ Collection (by Inés Domecq), On Atlas o María Malo.



Pero si hay una ocasión en la que la Reina tiene claro que su elección es Felipe Varela es en los actos solemnes con motivo del 12 de octubre, y después de un año de ausencia del Desfile Militar a causa de la pandemia, y ante la inesperada ausencia de la Princesa Leonor por encontrarse en Gales estudiando el Bachillerato Internacional, Doña Letizia ha vuelto a apostar por su diseñador fetiche, con el que ha reeditado su idilio luciendo uno de sus outfits más sobresaliente en los últimos tiempos.



Un impresionante vestido midi en color azul pálido con cinturón fruncido a juego que marcaba su silueta y que daba un potente efecto fit al modelo, con escote cerrado y manga francesa. Tan sencillo como elegante, y con el que la Reina se ha convertido en la gran protagonista de los actos con motivo del Día de la Hispanidad. Como complementos, unos estilettos a juego con su cartera de mano, en tonos tierra metalizados, el pelo recogido en una sencilla coleta baja con raya al medio, y unos favorecedores pendientes largos con un brillante azul.



Excesivamente seria durante todo el acto por lo solemne del Desfile, Doña Letizia se ha mostrado especialmente atenta a la parada militar y, sobre todo, a su hija Sofía, que situada a la derecha del Rey Felipe - mientras que la Reina estaba a su izquierda - ha recibido indicaciones de su madre en varios momentos del desfile.



