La realidad se cuela en las pantallas: clima, feminismo y conspiracionismo

Una persona pinta el símbolo femenino a una mujer durante una protesta en foto de archivo. EFE/Antonio Lacerda

Cannes (Francia), 12 oct (EFE).- El activismo, el cambio climático y el empoderamiento femenino se han colado en la parrilla televisiva en forma de documentales y series, que bien inspiradas en hechos reales o ficciones han obligado a la industria a prestar más atención a problemáticas actuales.

La primera edición presencial desde octubre de 2019 del mercado audiovisual Mipcom ha servido para medir el pulso de un mercado en plena expansión y acelerado por la pandemia, que ha hecho crecer el número de abonados a plataformas y de espectadores que han pasado mucho más tiempo buscando nuevos contenidos.

Esto ha propiciado que uno de los temas más candentes en esta edición, inaugurada el lunes en Cannes y que se clausura mañana, esté siendo el auge de las plataformas globales, cada vez más fuertes, como explica en una entrevista a EFE Lucy Smith, directora del Mipcom y Miptv.

“Las plataformas de ‘streaming’ se han acelerado más que nada: el número de suscriptores, la velocidad con la que los estudios llegan a las plataformas… Nunca ha habido tanta necesidad de tener contenido de alta calidad y todo el mundo está hablando de eso: cómo garantizar el acceso a las mejores creaciones”, comentó.

El debate en la industria gira en torno a los problemas de navegación en las plataformas, los algoritmos para facilitar la búsqueda de contenido, pero también los problemas de reglamentación, después de que países como Francia hayan establecido cuotas sobre el porcentaje que empresas como Netflix o Disney+ deben invertir en producciones locales.

Las televisiones, en paralelo, siguen buscando unirse para crear sus propias plataformas.

“¿Cómo van a hacerlo? ¿Cuál es el mejor modelo? Hay muchos cambios en marcha”, añade Smith.

UN MUNDO AGITADO

La búsqueda de contenidos originales está mostrando además cuáles son las tendencias de creación, y en ellos tienen una gran influencia temas de candente actualidad.

La empresa británica K7 Media presentó este martes las temáticas más recurrentes y con resultados prometedores, en concreto en tres campos: Política, deportes interseccionales, activismo y cambio climático.

Así, algunos grandes estrenos de este otoño y principios de 2022 en el mercado global son “Q: Into the storm”, un documental de HBO sobre el conspiracionismo en Estados Unidos y el llamado QAnon; o “Conspiracy: theorist speaking out”, un programa danés en el que un grupo de conspiranoicos tienen tres semanas para tratar la información que creen que la prensa no cubre.

En Noruega, “Surrounded by enemies” explorará el aumento de la extrema derecha, un reflejo de cómo esta progresión es un asunto mundial en la actualidad.

La sostenibilidad y la preocupación por el calentamiento global ocupa una parte notable de los programas que vienen: en Estados Unidos, “The Activist”, donde los participantes deberán superar pruebas para promover causas sostenibles y despertar la conciencia de los líderes mundiales.

Destaca igualmente “Arctic”, una creación de la televisión andaluza Canal Sur junto a Lineup industries, donde un grupo de jóvenes supervivientes de cáncer se enzarzan en un periplo de meses en el Ártico para explorar el empeoramiento de la situación en los polos.

RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

Muchas de las futuras emisiones y series documentales se centran también en historias personales sobre el racismo y la discriminación de raza y género, como “Steelers: the world’s first gay rugby club” (Amazon), sobre el primer equipo de rugby integrado únicamente por gays, pero también una historia sobre “cómo buscar tu sitio en el mundo y nunca rendirte”.

En la ficción hay puntos de interés similares, según la compañía The Wit, que ofrece a productores, anunciantes, distribuidores y cadenas información sobre las últimas tendencias al respecto.

“Al más puro estilo Squid Game (El juego del calamar, 2021), que promete convertirse en una de las series más vistas de Netflix, marcan la ficción dos temas: el levantamiento contra la dominación y las historias sobre mujeres contra hombres”, dijo su presidenta, Virginia Mouseler.

En el formato, lo más visto son las miniseries, de entre seis y ocho capítulos, al tiempo que las telenovelas vuelven a ganar terreno, con largas temporadas de cientos de capítulos, como es el caso de la mexicana "La Desalmada", estrenada en julio de 2021, sobre la venganza de una mujer que sufrió una violación en su pasado.

María D. Valderrama