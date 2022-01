Kenia/Somalia.-Kenia apunta a una "extralimitación" de la CIJ y rechaza su fallo sobre la disputa marítima con Somalia

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha rechazado este martes el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ha otorgado a Somalia la mayor parte de la zona marítima reclamada por Nairobi en la disputa entre ambos países en torno a su frontera marítima, criticando que "encarna una perpetuación de la extralimitación jurisdiccional" de la corte.



En un comunicado emitido tras conocerse la resolución, Kenyatta ha precisado que Kenia "rechaza en su totalidad y no reconoce" la decisión, ya que "plantea una cuestión fundamental sobre el respeto de la soberanía y el consentimiento de los Estados a los procesos judiciales internacionales".



"Los tribunales internacionales tienen jurisdicción sólo en la medida del consentimiento de un Estado", ha agregado, en referencia al argumento esgrimido con anterioridad para rechazar el fallo de la corte en el que Nairobi se escudaba en que "retiró su reconocimiento al tribunal el 24 septiembre".



Además, ha remachado que "esta decisión es, dadas las circunstancias, un juego de suma cero, que tensará las relaciones entre los dos países", mientras que "revertirá los logros sociales, políticos y económicos; y potencialmente agravará la situación de paz y seguridad en la frágil región del Cuerno de África", recoge la cadena de televisión Citizen Tv.



La CIJ ha dictaminado que "no había un límite marítimo acordado" y ha trazado una nueva frontera cerca de la reclamada por Mogadiscio, no obstante, Kenia ha mantenido una parte del área disputada, 38.000 millas cuadradas (unos 98 kilómetros cuadrados) de los más de 100.000 que estaban en disputa.



El CIJ, cuyo fallo es definitivo, ha dictaminado por unanimidad que el punto de partida del límite marítimo único que delimita las respectivas zonas marítimas entre Somalia y Kenia es la intersección de la línea recta que se extiende desde la última baliza fronteriza permanente (PB29) en ángulo recto con la dirección general de la costa con la línea de bajamar, en el punto con coordenadas 1° 39' 44,0" S y 41° 33' 34,4" (Punto A), según el sistema geodésico de coordenadas WGS 84.



El Gobierno de Kenia ya anunció el viernes que no reconocería el fallo de la CIJ. En un comunicado, explicó que Nairobi "retiró su reconocimiento al tribunal el 24 de septiembre" y agregó que "como estado soberano, no está ya sujeto a un tribunal internacional sin su consentimiento expreso".



El conflicto en sí afecta más de 100.000 kilómetros cuadrados de superficie marina en el océano Índico, y además su dominio está más cotizado si se tiene en cuenta que podría ser un área rica en hidrocarburos.



El año pasado el juicio se pospuso tres veces ya que Kenia planteó una serie de cuestiones, incluido el cambio de Consejo. Además, desde la nación keniana se ha presionado para llegar a un acuerdo extrajudicial, algo que desde Mogadiscio no han aceptado y han querido agotar la vía de la CIJ.



Mogadiscio ya ha celebrado la victoria, mientras que ha afeado a Nairobi las "violaciones directas" por parte de Nairobi a la soberanía somalí.