Israel/EEUU.- Lapid se reúne con Sullivan a su llegada a EEUU para hablar sobre las actividades nucleares de Irán

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, ha iniciado un viaje a Estados Unidos este martes cuya primera parada ha sido una reunión con el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, con quien ha abordado las preocupaciones sobre las actividades nucleares de Irán.



El jefe de la diplomacia israelí ha compartido, en este sentido, "las preocupaciones de Israel sobre la carrera de Irán hacia las capacidades nucleares, así como que Irán se está convirtiendo en un estado de umbral nuclear", según ha indicado la oficina del ministro en un comunicado recogido por 'The Times of Israel'.



Lapid y Sullivan también han abordado "la necesidad de un plan alternativo al acuerdo nuclear", así como la rehabilitación de la Franja de Gaza, tras la reciente escalada de tensiones registrada en mayo.



Lapid, en la que es su primera visita oficial al país tras asumir el cargo, está previsto que se reúna con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y la vicepresidenta, Kamala Harris.



Lapid estará en Estados Unidos durante tres días, en los que mantendrá además un encuentro con líderes de la comunidad judía estadounidense y con el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



El Departamento de Estado indicó el sábado que Blinken se reuniría el miércoles con Lapid y Bin Zayed en encuentros separados y posteriormente en un encuentro trilateral.



El viaje de Lapid a Estados Unidos tiene lugar cerca de dos semanas después de convertirse en el primer ministro israelí en viajar a Bahréin, tras la normalización de relaciones diplomáticas bilaterales en 2020 en el marco de los 'Acuerdos de Abraham'.



El acuerdo entre Israel y Bahréin para normalizar las relaciones llegó después de que el Gobierno israelí firmara un pacto similar con EAU. Tras ello, se sumaron a los mismos Sudán y Marruecos.



El propio Lapid viajó recientemente a EAU para abrir la Embajada y el consulado israelí en este país, tras lo que realizó una visita a Marruecos para fortalecer las relaciones bilaterales, un viaje en el que además inauguró en Rabat la misión diplomática de Israel en el país africano.