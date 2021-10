Gruden deja cargo de entrenador de Raiders por correos electrónicos ofensivos

Imagen de archivo del entrenador en jefe Jon Gruden. EFE/EPA/PETER JONELEIT

Las Vegas (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El entrenador en jefe Jon Gruden renunció por la noche de su cargo al frente de Las Vegas Raiders luego de que los correos electrónicos que envió antes de ser contratado en 2018 contenían comentarios racistas, homofóbicos y misóginos.

Gruden emitió un comunicado el lunes por la noche, diciendo: "He dimitido como entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas. Amo a los Raiders y no quiero ser una distracción. Gracias a todos los jugadores, entrenadores, personal y fanáticos de Raider Nation. Lo siento, nunca quise lastimar a nadie".

Renunció después de que The New York Times informara que Gruden usaba con frecuencia un lenguaje misógino y homofóbico dirigido al comisionado Roger Goodell y otros en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Los equipos especiales y el entrenador en jefe asistente Rich Bisaccia se harán cargo de forma interina.

Fue una caída rápida para Gruden, quien se encuentra en el cuarto año de un contrato de 10 años y 100 millones de dólares que firmó con los Raiders en 2018.

Comenzó el viernes cuando el Wall Street Journal informó que Gruden usó un término racista para describir al jefe del sindicado de jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, en un correo electrónico de 2011 que envió al exejecutivo de Washington Bruce Allen.

Los correos electrónicos fueron descubiertos en una investigación de mala conducta en el lugar de trabajo en el equipo de fútbol de Washington, pero terminaron costándole a Gruden su trabajo cuando también mostraron que denunció la selección de un jugador gay y la tolerancia de los jugadores que protestaban durante la reproducción del himno nacional, entre otros asuntos.

Gruden se disculpó por sus "comentarios insensibles" sobre Smith, diciendo que fueron hechos por frustración por el cierre patronal de 2011.

Pero los últimos correos electrónicos enviados entre 2011-18, cuando Gruden era analista de ESPN, muestran que su uso de lenguaje despectivo fue mucho más allá de eso.

Una fuente de la liga confirmó la exactitud de los correos electrónicos y dijo que fueron enviados a los Raiders la semana pasada. La persona habló bajo condición de anonimato porque la liga no ha hecho públicos los correos electrónicos.

El dueño de los Raiders, Mark Davis, dijo la semana pasada que el correo electrónico sobre Smith era "perturbador y no lo que representan los Raiders" y señaló que el equipo estaba revisando los correos electrónicos adicionales. Davis emitió un comunicado el lunes diciendo solo que aceptaba la renuncia de Gruden.

El New York Times informó que Gruden usó un insulto gay para referirse a Goodell y dijo que era "despistado" y "anti-fútbol". También dijo que Goodell no debería haber presionado a los Rams para que reclutasen a "queers", una referencia a Michael Sam, quien fue el primer jugador abiertamente gay reclutado por un equipo de la NFL.

El ala defensiva de los Raiders, Carl Nassib, se declaró gay en junio y es el primer jugador abiertamente homosexual en aparecer en un partido de la liga.

En un correo electrónico de 2017, el Times dijo que Gruden respondió a un meme sexista de una funcionaria diciendo: "Buen trabajo, Roger".

El periódico también dijo que Gruden criticó a Goodell y la liga de la NFL por tratar de reducir las conmociones cerebrales, y dijo que Eric Reid, un jugador que había protestado durante la reproducción del himno nacional, debería ser despedido.

El periódico dijo que Gruden también se burló de un artículo en 2017 sobre jugadores que pedían a Goodell que apoyara sus esfuerzos para promover la igualdad racial y la reforma de la justicia penal.

"Necesita esconderse en su tienda de protocolo de conmoción cerebral", escribió Gruden.

Tanto Gruden y Allen tienen una larga relación, habiendo trabajado juntos en Oakland y Tampa Bay. Los correos electrónicos entre los dos y otros hombres incluían fotos de mujeres que vestían solo la parte inferior del bikini, incluida una foto de dos porristas del equipo de Washington.

Gruden también criticó al expresidente Barack Obama durante su campaña de reelección en 2012, y al entonces vicepresidente Joe Biden, actual mandatario en la Casa Blanca.

Smith dijo el lunes temprano que aprecia que Gruden se haya comunicado con él después del informe inicial, pero que el correo electrónico es evidencia de que la lucha contra el racismo continúa.

"Pero no se equivoquen, la noticia no se trata de lo que se dice en nuestra conversación privada, sino de lo que dicen las personas que nunca pensaron que estarían expuestas y cómo se les hará rendir cuentas", escribió Smith en Twitter.

Los comentarios de Gruden a Allen sobre Smith se produjeron durante el cierre patronal de los jugadores en 2011 por parte de la NFL. Gruden le dijo al Wall Street Journal que estaba enojado por el cierre patronal durante las negociaciones laborales y que no confiaba en la dirección que estaba tomando el sindicato.

"Dumboriss Smith tiene labios del tamaño de neumáticos michellin", escribió Gruden en el correo electrónico revisado por el periódico.

Davis había estado tratando de contratar a Gruden casi desde que se hizo cargo luego de la muerte de su padre, Al, en 2011. Finalmente obtuvo su premio en 2018 cuando Gruden acordó dejar ESPN y regresar a la banca con un contrato de 10 años.

Gruden había revivido a los Raiders en su primera temporada en 1998-2001 y luego los venció en el Super Bowl la temporada siguiente, luego de que fuera canjeado a Tampa Bay por una gran cantidad de selecciones del draft.

Como entrenador en jefe en la NFL, Gruden tiene marca ganadora de 117-112, pero no ha ganado un partido de playoffs desde la victoria del Super Bowl sobre los Raiders en la temporada 2002.