Fútbol/Sub-21.- De la Fuente: "Ha existido solo un equipo, hemos minimizado totalmente al rival"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, se ha mostrado satisfecho por "el juego, la imagen, la actitud y la superioridad" que han mostrado sus futbolistas en la victoria de este martes ante Irlanda del Norte (3-0), un partido en el que "ha existido solo un equipo".



"Estamos muy contentos de haber ganado así. Hemos hecho un partido muy completo, ha existido solo un equipo, hemos sido muy superiores y hemos tenido muchas ocasiones. Quizás nos ha faltado materializar alguna más, pero estoy muy contento por el juego, la imagen, la actitud y la superioridad. Hoy no hemos sufrido, pero ha sido gracias a que se han hecho mejor las cosas que el día pasado. El equipo ha estado a un gran nivel", declaró en rueda de prensa.



Así, considera que el de este martes "ha sido un partidazo del primero hasta el último" de sus futbolistas. "Estoy muy contento con el comportamiento y la actitud de cada uno de ellos", dijo. "Nuestro deber es exigirles más. Hoy minimizamos totalmente al rival, con esta velocidad de juego hay pocos rivales que puedan plantar cara. Tenemos dar mucho más y mejorar porque los jugadores tienen un gran talento", añadió.



"Quiero que aprendan a competir hasta el último segundo. Un partido puede cambiar en un minuto y puede dar un giro total, y quiero que aprendan a no bajar la guardia nunca. Tienen que competir al máximo nivel y el máximo nivel exige actitud hasta el último segundo", prosiguió el técnico riojano.



En otro orden de cosas, confesó que vivió el gol de Abel Ruiz "con muchísima alegría". "Es un jugador muy importante para nosotros, que es un referente para el resto de compañeros. Me alegro especialmente por los jugadores a los que responsabilizamos de materializar y marcar los goles, y Abel es uno de ellos. Eso refuerza la estima del grupo y une muchísimo", subrayó.