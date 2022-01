Fútbol.- Simeone: "Llamé a Luis Suárez para saber si había una mínima posibilidad de que Messi viniese al Atlético"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha desvelado que habló con el delantero Luis Suárez para saber si había "una mínima posibilidad" de que Leo Messi fichase por el club rojiblanco tras su salida del FC Barcelona, y ha afirmado que esa esperanza "duró tres horas", porque el Paris Saint-Germain estaba "obsesionado" con su incorporación.



"Cuando pasó lo que pasó en Barcelona, llamamos a Luis, con todo el respeto, a Leo no lo llamé. Le pregunté 'Luis, ¿cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad?' Todo imaginándonos que podía venir al Atlético de Madrid, cosa que duró tres horas, porque el Paris Saint-Germain estaba obsesionado con esa incorporación", confesó en una entrevista con el diario deportivo argentino 'Olé'.



Además, el preparador bromeó con el hecho de que sus esperanzas se esfumasen tan rápidamente. "¿Sabes cuando ves un avión que pasa y dices 'ahí viene'?", dijo, haciendo referencia a su rapidez. "Si me preguntas, ¿dónde tiene que jugar Messi? En un equipo que quiera ganar, que sepa lo que tiene que hacer para ganar", apuntó.



Por último, el 'Cholo' no ocultó que le gustaría haber coincidido con 'la Pulga' en algún equipo o en la selección argentina. "No se dieron las situaciones, porque él obviamente estuvo siempre en Barcelona, nosotros siempre en el Atleti. En la selección, en la etapa en la que estuvo y está, yo no estuve", concluyó.