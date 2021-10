FMI recorta proyección de recuperación económica por divergencia

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional expresó su preocupación de que la recuperación económica mundial haya perdido impulso y de que se vuelva cada vez más divergente, pese a que mantuvo su predicción de que se observará un fuerte repunte de la recesión del covid-19. El banco con sede en Washington ahora espera que la producción mundial se expanda un 5,9% este año, 0,1 punto porcentual menos que lo que anticipó en julio, pero un repunte respecto de la contracción del 3,1% de 2020, dijo el martes en su último informe de las perspectivas de la economía mundial. Mantuvo la previsión para 2022 en 4,9%. El FMI advirtió que las amenazas al crecimiento habían aumentado y como razones mencionó la variante delta, la crisis de las cadenas de suministro, la inflación acelerada y el aumento de los costos de los alimentos y los combustibles. La cifra agregada también enmascaró grandes rebajas en las proyecciones de algunos países, especialmente entre las naciones de bajos ingresos donde el acceso a las vacunas sigue siendo limitado.

“En general, los riesgos para las perspectivas económicas han aumentado y las compensaciones políticas se han vuelto más complejas”, dijo Gita Gopinath, directora de investigación económica del Fondo, en la introducción del informe. “La peligrosa divergencia en las perspectivas económicas entre países sigue siendo una gran preocupación”.

En un momento en que los inversionistas están cada vez más preocupados por la amenaza de la estanflación, el FMI brindó algo de consuelo al decir que la inflación disminuirá al 2% en las economías avanzadas a mediados de 2022, después de alcanzar su punto máximo en los últimos meses de este año. Sin embargo, considera que las economías emergentes y en desarrollo aún verían un aumento del 4,9% en los precios al consumidor el próximo año, después registrar un incremento del 5,5% este año. El FMI advirtió que los riesgos de inflación están “sesgados al alza” y los del crecimiento, “inclinados a la baja”.

Entre las economías más grandes del mundo, el FMI recortó su pronóstico para 2021 de Estados Unidos en un punto porcentual completo al 6%, principalmente debido a los problemas de suministro, pero aumentó su estimación para 2022 del 4,9% al 5,2%. China crecería a una tasa del 8% este año y del 5,6% el próximo, según el Fondo, y ambas estimaciones representan una disminución de 0,1 punto con respecto a julio. También elevó su proyección para la zona del euro para este año, desde un 4,6% a un 5% y mantuvo su estimación para 2022 en 4,3%. Las previsiones para este año de Japón, el Reino Unido, Alemania y Canadá se redujeron, pero aumentaron las para 2022. El FMI prevé que los países de bajos ingresos crecerán solo un 3% este año, una reducción de 0,9 punto con respecto a las proyecciones de julio.

El producto interno bruto calculado por el FMI para las economías avanzadas recuperará su nivel anterior a la pandemia en 2022 e incluso lo superará en un 0,9% en 2024. Pero proyecta que solo dos tercios recuperarán sus niveles de empleo previos. Por el contrario, estimó que los mercados emergentes y en desarrollo aún estarían por debajo de su pronóstico prepandémico de alrededor de 5,5% en 2024.La disparidad se basa principalmente en las diferencias en el acceso a las vacunas y el apoyo de las políticas. En los países ricos, alrededor del 60% de las personas está vacunado contra el covid-19, pero el porcentaje cae a menos de 5% en las naciones de bajos ingresos, dijo. Las economías emergentes también están retirando el apoyo de las políticas monetarias con mayor rapidez y se enfrentan a enormes dificultades a causa del aumento del costo de los alimentos.

A más largo plazo, el FMI dijo que si el covid-19 tiene un impacto prolongado, podría reducir el PIB global en US$5.300 millones durante los próximos cinco años en relación con las proyecciones actuales. Eso podría contrarrestarse si los Gobiernos intensifican los esfuerzos para igualar el acceso a las vacunas.

