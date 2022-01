Etiopía.- Egipto dice que las conversaciones con Etiopía sobre la presa en el Nilo están "prácticamente congeladas"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Egipto ha afirmado que las conversaciones con Etiopía en torno a la presa que construye en el río Nilo Azul están "prácticamente congeladas", tras el colapso de las negociaciones mediadas por la Unión Africana (UA) durante el mes de abril.



"La situación con la Gran Presa del Renacimiento está prácticamente congelada", ha dicho el ministro de Irrigación egipcio, Mohamed Abdelati. "Ha habido comunicaciones internacionales, pero no llegan a nuestras ambiciones", ha resaltado, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.



Asimismo, ha reiterado la voluntad de El Cairo de alcanzar un acuerdo legalmente vinculante sobre las normas para el llenado y las operaciones en la presa. "El Estado egipcio está preparado para negociar seriamente para alcanzar ese acuerdo", ha apuntado.



El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, indicó el domingo que Etiopía habría reiniciado en octubre las conversaciones con Egipto y Sudán sobre la presa de no ser por el conflicto abierto en la región de Tigray (norte) con el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).



"El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, me prometió que iniciaría este mes las negociaciones sobre la Gran Presa del Renacimiento, pero no ha tenido lugar por la guerra contra el TPLF", dijo Kiir, quien ejerce labores de mediación en este conflicto diplomático.



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó en septiembre a Egipto, Etiopía y Sudán a "reanudar las negociaciones" sobre la presa, que ha desatado las protestas de El Cairo y Jartum al entender que podría comportar graves efectos sobre su economía.



Los gobiernos de Egipto, Etiopía y Sudán alcanzaron en enero de 2020 un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la construcción de la presa y se comprometieron a firmar el documento final a finales de febrero, si bien Adís Abeba abandonó las conversaciones antes de firmar el acuerdo, algo que sólo hizo El Cairo.



Etiopía, que está financiando en solitario el proyecto y espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente, rechaza estas acusaciones. Las obras están siendo llevadas a cabo precisamente en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente.