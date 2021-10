¿Es un pájaro? ¿Un avión? No, es el nuevo Superman bisexual

¿Es un pájaro? ¿Un avión? No, es el nuevo Superman bisexualNueva York, 11 Oct 2021 (AFP) - Superman sucumbió a los encantos de una reportera y a su hijo le pasó ahora lo mismo, aunque su interés se posa sobre un hombre llamado Jay.DC Comics anunció el lunes que el nuevo Superman, hijo de Clark Kent y Lois Lane, tendrá una relación amorosa con un amigo.Jon Kent y su amigo periodista Jay Nakamura empezaron una amistad en una historia que se publicó en agosto. Pero en el cómic que saldrá el mes próximo habrán dado un paso más y se darán un beso."Tras una escena en la que Superman está agotado mental y físicamente por tratar de librar muchas batallas, Jay está ahí para cuidar del hombre de acero", dijo DC comics en un comunicado.Esta quinta entrega llegará a las librerías el 9 de noviembre, informó la editorial que titula el comunicado "Jon Kent encuentra su identidad" y define al nuevo Superman como "bisexual"."Actualmente, cada vez más gente puede identificarse con el más poderoso superhéroe de los cómics", señaló Tom Taylor, autor de la serie.Los fans han manifestado su alegría en las redes sociales."Estas noticias sobre Superman alegran mi corazón queer (gay), ya que tendrá un impacto positivo en muchos jóvenes actualmente y en el futuro", tuiteó el actor Anthony Rapp.La salida del armario del superhéroe estadounidense más famoso se produce en momentos en que cada vez más libros abordan la diversidad.En marzo, Marvel Comics anunció su primer Capitán América gay y "Aquaman" introdujo un superhéroe negro y gay este verano.El último en declararse bisexual fue Robin, de los cómics de Batman, en agosto.Aunque el nuevo Superman no es el primer carácter LGBT de un cómic, es posiblemente el más conocido."Actualmente, vivimos en una época menos encorsetada. Esto es excelente", dice Ben Saunders, director de estudios sobre cómics y viñetas de la Universidad de Oregon."Una consecuencia podría ser que la cultura imperante se haya fijado en lo que algunas personas siempre han sabido: los superhéroes siempre han sido, al menos potencialmente, un poco queer," dice a la AFP.DC Comics hizo el anuncio en el Día de la Salida del Clóset. El presidente estadounidense, Joe Biden, divulgó un comunicado en el que aseguró que su administración está "comprometida" con la lucha por los derechos de la comunidad LGBT.En la series "Son of Kal-El" el nuevo Superman ha demostrado que es un tipo de superhéroe un poco diferente a su padre.Jon Kent lucha contra varias injusticias sociales, que van desde los incendios forestales a las protestas contra la deportación de refugiados.pdh/st/af/yow/dl -------------------------------------------------------------