El silencio de Gloria Camila cuando le preguntamos por el "no hay que ponerse nervioso" de Rocío Carrasco

12-10-2021 Gloria Camila.



Dispuesta a todo por defender el honor y la intimidad de Rocío Jurado, Gloria Camila ha iniciado medidas legales para que Rocío Carrasco no haga públicos los escritos íntimos de su madre en la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. Unos documentos privados que la artista nunca quiso que viesen la luz y que podrían cambiar para siempre la percepción que todos tenemos de la relación que tenía tanto con José Ortega Cano como con su familia.



Lejos de estar preocupada por la demanda de Gloria Camila, Rocío reaparecía radiante y más sonriente que nunca después de conocer la noticia, en el desfile de Palomo Spain en la capital y, confesando que estaba a punto de iniciar las grabaciones de la serie documental, adelantaba qué veremos en la misma: "Hablaremos de Rocío Mohedano. La familiar, la madre, la prima... Una persona tan grande y maravillosa, nunca se sabe todo de ella".



Sin querer entrar en temas judiciales, Rocío también aprovechaba para lanzar un 'mensaje' a Gloria Camila, a Ortega Cano y a los Mohedano. "Demasiados nervios veo, no hay que ponerse tan nerviosos", apuntaba la hija de Rocío Jurado.



Unas declaraciones a las que Rosa Benito no ha tardado en contestar, asegurando que "los Mohedano nunca hemos tenido miedo" y confesando que estará "encantada" si la docuserie descubre cómo era la Rocío Mohedano que "nosotros conocemos bien", esa Rocío que en la intimidad le encantaba ordenar la nevera, preparar lentejas o comer pipas de calabaza.



Mientras, Gloria Camila guarda silencio y, ajena a la "pulla" de Rocío Carrasco asegurando que la ve con "demasiados nervios", continúa con su rutina intentando alejarse de la polémica. Coincidiendo con su segundo aniversario de relación con su novio David - del que está enamoradísima - vimos a la hija de Ortega Cano acudiendo a sus clases de pilates, asegurando que no celebrarían de manera especial sus dos años de amor.



De su hermana y sus declaraciones, ni palabra, al igual que tampoco de la demanda que ha interpuesto para que deposite los escritos íntimos de su madre en un juzgado. En pocos días Gloria Camila se verá las caras en los juzgados con Rocío y con los responsables de la docuserie pero, fiel a su hermetismo, evita contarnos cómo afronta este incómodo reencuentro después de años sin mantener ningún tipo de relación.