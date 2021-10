El FMI expresa su "confianza plena" en Georgieva tras las acusaciones de mala práctica

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/SHAWN THEW

Washington, 12 oct (EFE).- El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su "confianza plena" en la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, al asegurar que la revisión de las acusaciones para favorecer a China en un informe cuando estaba en el Banco Mundial no muestran "un papel inapropiado" por parte de la economista búlgara.

El portavoz del organismo, Gerry Rice, confirmó en un comunicado enviado en la noche del lunes que "el Directorio Ejecutivo consideró que la información presentada durante su revisión no mostró de manera concluyente que la directora gerente jugó un papel inapropiado respecto al informe 'Doing Business' cuando era directora del Banco Mundial".

Precisamente, el FMI y el BM celebran esta semana su asamblea anual, en la que ambas instituciones tendrán que dar explicaciones sobre estas acusaciones y que han arrojado dudas respecto su credibilidad.

"Habiendo mirado a toda la evidencia presentada, el Directorio Ejecutivo reafirma su confianza plena en el liderazgo de la directora gerente y su capacidad para seguir realizando de forma efectiva sus obligaciones", agregó Rice.

Poco después de conocerse la decisión, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, emitió una nota en la que afirmó que no había motivo para la renuncia de Georgieva pero advirtió que la auditoría había planteado "preocupaciones legítimas" y que el Fondo debía tomar medidas para "reforzar su integridad y credibilidad".

El bufete de abogados Wilmer Hale señaló en un reporte divulgado el pasado 16 de septiembre que varios altos funcionarios del BM, entre ellos Georgieva, presionaron entonces desde dentro del organismo de manera "indebida" para mejorar la clasificación de China en su informe periódico "Doing Business".

El objetivo era mejorar su clasificación en un momento en que el BM buscaba el apoyo de Pekín para incrementar su capital.

La posición de China en el informe de 2018, publicado en octubre de 2017, debería haber estado siete lugares más abajo, en el puesto 85 en lugar de permanecer en el 78, indicó el organismo en una revisión interna.

Como consecuencia de estas acusaciones, el BM ha cancelado la divulgación del informe, una de sus publicaciones más influyentes.

Georgieva, por su parte, había afirmado en un comunicado que estaba en desacuerdo "fundamental" con los hallazgos e interpretaciones de esa investigación independiente.

La economista búlgara fue directora ejecutiva del BM desde enero de 2017 hasta el 1 de octubre de 2019, antes de pasar a encabezar el FMI para suceder a la francesa Christine Lagarde.