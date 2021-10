El covid dejó un "agujero" de 180.000 millones en las ciudades y regiones europeas

Una persona lleva una mascarilla, en una imagen de archivo. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Bruselas, 12 oct (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones denunció este martes la existencia de un "agujero" en las cuentas públicas de las ciudades y regiones de 180.000 millones de euros debido a la pandemia, con España entre los países más afectados.

Es una de las conclusiones más destacadas del barómetro anual de esta institución europea, centrado en el impacto del covid-19 en las finanzas públicas de las entidades locales y regionales en la Unión Europea, así como en el exceso de mortalidad, los planes de recuperación y resiliencia, y la brecha digital.

En 2020, los entes locales y regionales europeos registraron un aumento del gasto de unos 125.000 millones de euros -debido a las medidas relacionadas con la pandemia- y una disminución de los ingresos de 55.000 millones, debido en gran medida a la disminución de la actividad económica y la recaudación de impuestos, tarifas y tasas, según el barómetro.

Esta situación se tradujo en una pérdida de alrededor de 180.000 millones de euros, de los que 130.000 millones se perdieron a nivel regional e intermedio y 50.000 millones a nivel municipal, según detalló el Comité de las Regiones en un comunicado.

En términos absolutos, los presupuestos de los gobiernos autonómicos y municipales en España (-12.300) se situaron entre los más afectados, solo por detrás de Alemania (-111.000) e Italia (-22.700).

Los entes locales y regionales que sufrieron mayores pérdidas como porcentaje de los ingresos totales fueron los de Chipre (-25 %), Bulgaria (-15,3 %) y Luxemburgo (-13,5 %).

Cataluña, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y las Islas Canarias se encuentran entre las regiones europeas más susceptibles de sufrir un impacto económico negativo a mediano plazo, según el barómetro.

EXCESO DE MORTALIDAD

La pandemia también puso de relieve las "profundas diferencias" para la salud en las regiones. Así, la región checa del Noreste concentró el mayor número de casos, pero fue la italiana del Valle de Aosta la que registró el mayor número de muertes por cada 100.000 habitantes, destacó el barómetro.

No obstante, fue la Comunidad de Madrid la región europea que tuvo un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 (44%) en comparación con la media de defunciones de los cuatro años anteriores.

Otras tres regiones españolas se encuentran entre las diez europeas con mayores excesos de mortalidad en porcentaje en 2020: Castilla-La Mancha (34%, tercera en la lista), Castilla y León (29%, sexta) y Cataluña (27%, octava).

En la edición de este año de su barómetro anual, el Comité Europeo de las Regiones denunció el fenómeno "Pobreza Covid-19" debido al empeoramiento de las condiciones de vida por la pandemia.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Además, la institución afirmó que los planes nacionales de recuperación "no están teniendo en cuenta a las regiones", y advirtió de que esa circunstancia pone en "peligro" la recuperación de la UE y sus objetivos ecológicos.

El Comité de las Regiones aseguró que solo una minoría de entes locales y regionales de Europa fueron consultados por los Estados miembros correspondientes a la hora de elaborar los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

Y, dentro de esta minoría, sus aportaciones solo se tomaron en consideración en algunos de los planes nacionales.

Mientras que Alemania, Bélgica o Polonia adoptaron una actitud inclusiva, no sucedió lo mismo en Italia, España, Francia o Croacia, denunció el Comité.

BRECHA DIGITAL

Y si algo puede poner en peligro la recuperación es, asegura la institución, la brecha digital entre el campo y la ciudad, por lo que consideró urgente prestar apoyo a la "cohesión digital".

El porcentaje de hogares de la UE con acceso a redes digitales de alta capacidad asciende al 44 % en las zonas urbanas frente al 20 % en las zonas rurales, por lo que el Comité pide más esfuerzos.