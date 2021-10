El colombiano Quiñones achaca a mala suerte la situación de Tigres en la Liga

Fotografía de archivo del delantero colombiano Luis Quiñones. EFE/Francisco Guasco

Monterrey (México), 12 oct (EFE).- El colombiano Luis Quiñones, delantero de los Tigres, afirmó este martes que al equipo mexicano le ha su equipo le ha faltado suerte como local, condición en la que suman cuatro partidos sin ganar.

"No hemos contado con suerte. Hemos tenido partidos de local con balones en el poste y los arqueros de ellos como figuras, pero el equipo no ha dejado de insistir y es punzante de mitad de cancha para adelante", explicó el colombiano en rueda de prensa.

Los Tigres, el cuadro mexicano de mejores resultados en los últimos 10 años, suman cuatro victorias, seis empates, dos derrotas y 18 puntos en el torneo Apertura, en el que aparecen en el quinto lugar, sin embargo en su estadio apenas han ganado una vez, con cinco igualadas.

Quiñones ratificó que el propósito de los felinos del entrenador Miguel Herrera es clasificarse a los cuartos de finales del Apertura de manera directa y para eso deberán cerrar a buen paso, sobre todo en las visitas, el próximo sábado al campeón Cruz Azul y el 23 de octubre contra el líder América.

"Son dos rivales difíciles, tanto Cruz Azul como América; sabemos lo que representan esos partidos y también los de local, en los que debemos recuperar la confianza de ganar en nuestro estadio", agregó.

Quiñones es una de las figuras del ataque de Herrera, que lo ha utilizado en 11 partidos, siete como titular. El colombiano suma dos goles y ha sido una pieza importante como jugador desequilibrante de mitad de la cancha hacia adelante.

Este martes explicó que el grupo ha recuperado a jugadores recuperados de lesiones y se ha entrenado de la mejor manera.

"Hay confianza y ganas de encarar la recta final del torneo, sabemos lo que nos jugamos, cómo esta la tabla de posiciones y lo que queremos", añadió.

Tigres tendrá de vuelta el sábado al goleador francés André Pierre Gignac, lo cual celebró Quiñones.

"Es un extra, es el goleador histórico, un jugador de jerarquía que mete miedo a los rivales, pero somos un equipo que no depende de un solo hombre, que juega colectivamente, más allá de los goles que André pueda convertir", concluyó.