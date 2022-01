El 55% de los españoles gastará entre 100 y 300 euros en el cambio de armario

Con la bajada de las temperaturas, llega el momento de preparar el armario para el otoño-invierno



MADRID, 12 (CHANCE)



A pesar de que hace ya 20 días que empezó el otoño, no ha sido hasta que han empezado a bajar las temperaturas - que en muchas partes de nuestro país continúan siendo muy suaves - hasta que nos hemos dado cuenta de que toda empezar a planificar el cambio de armario y anotar todo lo necesario para la vuelta al frío y la llegada del invierno.



Según el último estudio de Veepee sobre "Las tendencias de cambio de armario de otoño", el 55% de los españoles gastará entre 100 y 300€ para realizar el cambio de armario. La mayoría de la población (60%) asegura que invertirá lo mismo que el año anterior, mientras que un 20% dice que su gasto esta vez será mayor.



No obstante, en la mayoría de los casos las compras para la nueva temporada no se realizarán de golpe. El 48% de los españoles comprará de forma paulatina durante los próximos meses, en función de las necesidades que surjan en el momento. Por otro lado, el 28% lo hará cuando empiecen a bajar las temperaturas. Solo los más previsores, un 11,5%, aprovecharon las rebajas de verano para equiparse para la temporada de otoño-invierno.



Preferencia por la compra online



El canal online continúa siendo el favorito a la hora de comprar ropa. Una tendencia en auge en los últimos años y que sigue consolidándose, ya que un 32% de los españoles afirma que este año comprará más vía online.



Las compras online representarán el 70% del total, con el teléfono móvil como el dispositivo más utilizado (55%), seguido del ordenador (40%) y la tablet (18%). No obstante, las compras digitales se combinarán también con las presenciales. El 53% de los españoles acudirá a la tienda física para comprar todo lo que necesita para este otoño-invierno 2021.



Ropa para el día a día y tendencias de moda



La ropa para el día a día será la gran protagonista de este cambio de armario. Y es que casi la totalidad de los españoles (96%) afirma comprar este tipo de producto. El ranking lo cierran el calzado (61%) y la moda deportiva (38%). Los españoles también llenarán sus cestas de moda infantil (30%), productos de belleza (27%) y accesorios (27%).



Además, habrá hueco para las tendencias de moda que llegan pisando fuerte esta temporada. Los artículos de punto volverán a ser la prenda estrella este otoño-invierno, colándose en el 78% de las cestas. También destacarán las prendas de cuero (38%) y los vestidos de traje (37%).



En cuanto a los colores de la temporada, la mayoría de la población escogerá tonos neutros, como el beige, que pueda combinar fácilmente (53%). Aún así, atentos a los verdes, que serán uno de los tonos más demandados del otoño.