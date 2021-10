Dusty Baker recomienda a Tepera que escuche a Eric Clapton antes de acusar

El manager de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa (d), saluda al manager de los Astros de Houston, Dusty Baker Jr. (d), antes del inicio de la primera entrada del tercer juego de las Grandes Ligas ( MLB) Serie Divisional de la Liga Americana. EFE / EPA / TANNEN MAURY

Chicago (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El escándalo del robo ilegal de señales volvió a surgir con los Astros de Houston después de los comentarios "provocadores" del relevista Ryan Tepera, de los Medias Blancas de Chicago, que cuestionó tras completarse el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana que ambos equipos disputan al mejor de cinco.

Pero de nuevo, tanto los jugadores de los Astros, que perdieron por 12-6 el tercer partido, disputado el domingo, como el manejador del equipo de Houston, el veterano Dusty Baker se limitaron a decir que era poco "serio" la utilización de un asunto cerrado para tirar por tierra la gran labor y eficacia de la ofensiva del equipo de Houston durante toda la temporada.

"Puede decir lo que quiera", declaró Baker. "Nunca había escuchado su nombre antes de que jugáramos contra los White Sox. No me molesta. La mayor parte de mi vida, han estado hablando cosas de mí de todos modos. Déjalos hablar".

Baker señaló que los Astros tenían estadísticas ofensivas similares en casa y fuera de casa, luego ofreció algunos consejos mientras mencionaba que había escuchado a Eric Clapton este lunes por la mañana.

"Tenía una canción, 'Before You Accuse Me (Take a Look at Yourself)'", expresó Baker. "Eso es todo lo que tengo que decir".

Los Astros fueron disciplinados por las Grandes Ligas después de que descubrieron que el equipo usó dispositivos electrónicos para robar carteles durante su carrera hacia el título de la Serie Mundial 2017 y nuevamente en la temporada 2018.

El asunto sigue siendo un tema delicado, y Tepera arrojó otra luz al respecto con sus comentarios después de que los Medias Blancas ganaran el tercer juego el domingo para evitar una barrida.

Houston superó a los White Sox 15-5 al ganar los dos primeros juegos en casa. Chicago evitó una barrida con la victoria tras remontar una marcador adverso de 1-5.

Los Astros lideran la serie al mejor de cinco 2-1. El cuarto juego se pospuso el lunes debido a la lluvia pronosticada, y los equipos están listos para jugar el martes.

Carlos Rodón está programado para comenzar en Chicago, con el abridor del Primer Partido, Lance Lynn, disponible en el bullpen.

El veterano piloto Tony La Russa dijo que Lynn o Lucas Giolito iniciarían un posible Quinto Juego, el miércoles en Houston, dependiendo de cómo vayan las cosas el martes.

Los Astros optaron por ir con Lance McCullers Jr., con la esperanza de que pueda cerrar la serie después de tener un comienzo dominante el jueves en el primer partido. El abridor mexicano José Urquidy tenía previsto lanzar este lunes.

Pero gran parte de la conversación a raíz del Tercer Partido se centró en los comentarios de Tepera. Y el antesalista de Houston Alex Bregman se encogió de hombros.

"Todo está bien", declaró. "Estamos enfocados en ganar partidos. Eso es todo".

Los Astros se pusieron en posición de barrer después de dos impresionantes victorias en Minute Maid Park. Pero ellos jugaron 16 veces en el Juego 3 en el campo de tasa garantizada después de poncharse 16 veces en los primeros dos partidos.

Tepera, quien lanzó dos entradas perfectas, notó la diferencia después del partido.

"Sí. Es lo que es", dijo. "Obviamente, tienen la reputación de hacer algunas cosas incompletas allí", comentó. "Es solo que podemos decir que hay un poco de diferencia. Creo que viste los cambios y fallas esta noche en comparación con, ya sabes, los dos primeros juegos en Minute Maid. Pero esa no es realmente la historia, ¿sabes? Venimos aquí a jugar. Vamos a competir. No nos vamos a preocupar por lo que van a hacer".

Tepera dijo que "Todo lo que tenemos que hacer es ejecutar lanzamientos y ellos no pueden pegarles de todos modos".

La Russa dijo que estaba al tanto de los comentarios de Tepera, pero no los había leído.

"Esto es América, y los jugadores de nuestro lado pueden decir lo que quieran", comentó. "Creo que es un muy buen equipo y es difícil de vencer. Eso es lo que pienso".

La investigación de las Grandes Ligas encontró que Houston usó una transmisión de vídeo de una cámara del jardín central para ver y decodificar las señales del receptor rival en los partidos de local.

Los jugadores golpearon un bote de basura para indicarles a los bateadores lo que se avecinaba, creyendo que mejoraría sus probabilidades de conseguir un hit.

El piloto A.J. Hinch y el gerente general Jeff Luhnow fueron suspendidos y despedidos, pero ningún jugador fue castigado después de que el comisionado Rob Manfred les otorgó inmunidad como parte de la investigación de la liga.

Sin embargo, persisten las sospechas. Y los jugadores que estaban en ese entonces todavía lo escuchan de las aficiones de los equipos rivales cuando salen a la carretera.

Los Seguidores de los Medias Blancas corearon "¡Tramposo! ¡Tramposo! " cuando el segunda base venezolano José Altuve y el campocorto puertorriqueño Carlos Correa y Bregman batearon el lunes.

"Probablemente tendrán que lidiar con eso para siempre, de verdad, porque la gente no se olvida", comentó Baker, en su segunda temporada con Houston. "Transmiten información aparentemente de una generación a la siguiente. Es algo por lo que me siento mal, pero tenemos que enfrentarlo".