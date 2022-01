Cuba.- Rosa María Payá pide a la UE sanciones y romper el diálogo con Cuba: "No actuar es extender la mano al régimen"

19-01-2019 La fundadora de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá, asiste a la segunda jornada de la Convención Nacional del PP "España en libertad" POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



PP, Cs y Vox denuncian inacción de Borrell y exigen una "condena enérgica"



BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)



La activista cubana Rosa María Payá ha denunciado este martes la represión que vive Cuba tras las protestas del pasado julio y ha reclamado sanciones a la Unión Europea, así como cortar el diálogo con La Habana, avisando que si no actúa estará "extendiendo la mano al régimen".



En una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo donde ha recibido el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, la presidenta de Cuba Decide ha condenado la respuesta de La Habana a las protestas ciudadanas y la persecución de la disidencia. Payá ha asegurado que Cuba está "militarizada" y más de 400 personas han sido detenidas y torturadas desde las manifestaciones.



La hija del histórico disidente Oswaldo Payá ha instado al bloque europeo a respaldar al pueblo cubano activando el mecanismo de sanciones, suspendiendo el diálogo político y de cooperación con La Habana y garantizando que los fondos no van a parar al régimen.



"No actuar en este momento es extender la mano al régimen y ser parte de la represión", ha advertido la opositora cubana, al tiempo que ha pedido apoyo a la UE para derribar el "muro de Berlín" en la isla y avanzar hacia la democracia.



APOYO DE PP, CS Y VOX



Esta intervención ha sido secundada por los eurodiputados Leopoldo López, PP, José Ramón Bauzá, Cs, y Hermann Tertsch, Vox, que han reiterado la declaración aprobada en septiembre en el Parlamento Europeo que pide a la UE aplicar sanciones por violaciones de Derechos Humanos y cesar el diálogo con la isla aduciendo la cláusula democrática.



La declaración conjunta ha puesto asimismo el foco sobre el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, al que los partidos de la derecha acusan de inacción con respecto a Cuba y le piden que "condene enérgicamente la constante represión por parte de las autoridades cubanas".



Además, el eurodiputado del PP ha afirmado que la declaración defiende los valores de la UE como el respeto a los Derechos Humanos y ha insistido en que la Eurocámara estará pendiente y vigilante para denunciar casos como el de Cuba. "Tengan la seguridad los presos políticos de Cuba que no se van a quedar solos", ha asegurado López.



Bauzá ha insistido en que la UE tiene una "responsabilidad moral" en Cuba y ha lamentado que el diálogo político y de cooperación con la isla ha sido utilizado como "herramienta de chantaje" por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. "Si Europa no suspende el acuerdo estará mandando el mensaje contrario, que un régimen se puede aprovechar de la buena voluntad de los europeos", ha avisado.



Por su lado, Tertsch ha criticado que la UE tolere una "herida abierta" hace 63 años en Cuba, con el triunfo de la revolución cubana, y ha denunciado que Cuba está amenazando a su población con "un Tiananmen", en referencia a la matanza de estudiantes en protestas pacíficas en China en 1989, por la prohibición de las autoridades de la isla a nuevas convocatorias en el mes de noviembre.