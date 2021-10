Colombiano Benedetti cree que América está a la par de mejores en continente

Fotografía de archivo del jugador de América Nicolás Benedetti celebrando una anotación ante Morelia. EFE/José Méndez

México, 12 oct (EFE).- El colombiano Nicolás Benedetti, centrocampista de las Águilas del América del fútbol mexicano, aseguró este martes en rueda de prensa que su equipo está a la par de los mejores equipos del continente.

"Para mí es un orgullo pertenecer a esta institución, que cumplió 105 años de grandeza, y espero contribuir lo que han hecho por mí y mi familia ganando títulos. El América no tiene nada que envidiarle a ningún otro equipo del continente", explicó el exjugador del Deportivo Cali de su país.

El futbolista de 24 años, quien jugó el Preolímpico sudamericano con la selección sub'23 de Colombia, reveló que recurrió a expertos en salud mental para salir adelante ante los rumores que lo colocaban fuera del América por bajo rendimiento y distintas lesiones que le han impedido mostrar su mejor versión en México.

"Para nadie es un secreto que todo el mundo necesita estar fuerte mentalmente, firme en lo que uno quiere y desde hace tiempo que trabajo en eso, en no rendirme y no tirar la toalla. Todo tiene su cosecha y siempre trato de salir más fuerte de cada situación", añadió.

Tras recibir la confianza del argentino Santiago Solari, entrenador de las Águilas, Benedetti ha participado en tres partidos del torneo Apertura 2021, uno como titular, en los que aportó una asistencia.

"Pasé momentos difíciles como todos en la vida, pero siempre tuve en mente el regresar en cuanto a lesiones. Siempre tuve ayuda de personas y de mi familia, que me asesoraban, me daban tranquilidad", señaló el oriundo de Cali.

El América lidera el Apertura con 25 puntos y este sábado visitará al San Luis en la decimotercera jornada del torneo, partido en el que buscará mantenerse como el primer lugar de la clasificación.

"Desde la fecha 1 somos un equipo constante que va al arco, hace gol, tenemos una buena defensa, no somos un equipo predecible, sino que sobre la marcha ha mejorado y cumplido con lo que nos pide Solari", expresó Benedetti.

El sudamericano consideró positivo que el América cuente con seleccionados como el paraguayo Richard Sánchez y su compatriota Roger Martínez ya que aportan al equipo experiencia internacional.

"Tenemos jugadores en selección que vendrán a aportar el bagaje internacional. Seguiremos trabajando de las misma forma al 100 por ciento, la competencia interna ha sido importante para el equipo", sentenció.