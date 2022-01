Burkina Faso.- Posponen hasta el 25 de octubre el juicio por el asesinato del líder burkinés Thomas Sankara

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El juicio por el asesinato del que fuera presidente de Burkina Faso Thomas Sankara ha sido suspendido y pospuesto hasta el 25 de octubre a petición de los abogados defensores, quienes han solicitado más tiempo para prepararse sus alegatos.



Catorce personas, entre ellas el expresidente Blaise Compaoré, iban a ser juzgadas a partir de este lunes en Burkina Faso por el asesinato de Sankara en 1987, sin embargo dos de los abogados defensores han solicitado el aplazamiento del juicio por no haber dispuesto del tiempo necesario para consultar "los 20.000 documentos del expediente", recoge Radio France Internationale.



Además, Campaoré, considerado como uno de los cerebros del asesinato, no ha acudido al dictamen, algo que el abogado de la familia Sankara, Prosper Farama, ha lamentado pues se ha mostrado comprometido con "un juicio justo que respete los derecho de todas las partes (...) incluidos los de Blaise Campaoré".



Asimismo, el jefe de seguridad de Compaoré, Hyacinthe Kafando, tampoco ha estado presente en el juicio, tal y como se había dejado entrever en la previa del acto.



Por otro lado, se ha negado la autorización para filmar el juicio, algo que desde la parte civil consideraban que podía ser beneficioso para el pueblo de Burkina Faso. "Esperábamos que por el bien de la memoria y la historia se hiciera la grabación. Nos pareció como de derecho dejar constancia pero el tribunal decidió lo contrario, tomamos nota", ha apuntado Farama, según apunta el portal Burkina24.



Sin embargo, desde la defensa se ha visto razonable la denegación de esta solicitud, pues "el tribunal militar juzga a todos en las mismas condiciones" y la "vocación" de estos no debe ser la de "construir archivos históricos". "Depende de los historiadores encontrar los medios para construir sus archivos", ha recalcado el abogado Maitre Moumouny Kopiho.



En las últimas horas se había dado a conocer que organizaciones de la sociedad civil y familiares habían pedido a la Sala de Primera Instancia del Tribunal Militar la autorización para grabar y difundir el proceso dado su interés histórico.



ASESINATO DE SANKARA



Sankara fue asesinado junto a doce oficiales tras ser capturado después del golpe de Estado y su cadáver fue desmembrado y enterrado en una tumba anónima. Fue sucedido por Compaoré, quien permaneció en el poder hasta octubre de 2014, cuando huyó del país en medio de multitudinarias protestas contra su intención de modificar la Constitución para presentarse a la reelección.



Compaoré, exiliado desde entonces en Costa de Marfil, ya había declarado su intención de no acudir al juicio mientras su defensa argumenta que tiene "inmunidad" frente al proceso. Las autoridades burkinesas le acusan concretamente de atentado contra la seguridad del Estado, complicidad en un asesinato y ocultación de cadáveres.



También será de interés la reacción al proceso de Francia, antigua potencia colonial, que solo prometió desclasificar sus documentos relativos al asesinato de Sankara en 2017, por orden del presidente Emmanuel Macron.



Aunque Francia ha negado toda participación en el golpe, muchos burkineses creen todavía que el Gobierno francés, como mínimo, salió enormemente beneficiado del asesinato del líder panafricano, uno de los episodios más sangrientos de la historia del país.