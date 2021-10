Bolsa argentina cae por toma de ganancias a corto plazo

BUENOS AIRES, 12 oct (Reuters) - La plaza bursátil de Argentina cedía el martes en sus primeras operaciones mediante ventas por toma de utilidades, en un contexto de negocios acotados por las dudas de los inversores de cara a las elecciones de medio término hacia fin de año.

El índice líder S&P Merval perdía un 0,51%, a 69.135,5 puntos a las 11.05 hora local (1405 GMT), luego de acumular una ganancia cercana al 5,5% en las cuatro sesiones previas.

ADRs alza de entre 6 y 8%

Durante la semana, el mercado bursátil local se aproximó al récord de 69.688,4 unidades del pasado 10 de junio.

Las bolsas estadounidenses abrieron en máximos tras los sólidos resultados de la firma Disney, mientras las señales de un enfriamiento de la inflación y una fuerte recuperación de las ganancias corporativas mantenían los índices en camino a una segunda semana consecutiva de avances.

Target YPF

YPF (Comprar) Target 21E $ 1.490,00 ADR U$S 7,50 Rtdo 2q21: EBITDA supera lo esperado y mejora el guidance YPF perdió -U$S 492 mln en el 2q21 comparado con -U$S 1.258 mln del 2q20 y -U$S 25 mln del 1q21. Esperábamos -U$S 58 mln siendo la diferencia el efecto del cambio de alícuota en impuesto a las ganancias. Las ventas crecieron 72% YoY y 27% QoQ a U$S 3.349 mln, superando los U$S 2.869 mln esperados.

