Baloncesto/NBA.- Los Nets apartan a Kyrie Irving del equipo por no vacunarse

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



"Dada la naturaleza cambiante de la situación y después de una profunda deliberación, hemos decidido que Kyrie Irving no jugará ni entrenará con el equipo hasta que sea elegible para ser un participante de pleno derecho", explicó en un comunicado el 'general manager' de la entidad, Sean Marks.



El pasado 27 de septiembre, Irving, declarado antivacunas y terraplanista, aseguró que la vacunación contra el coronavirus oculta "un plan de Satanás" para implantar microchips en la población afroamericana para así controlarla con ordenadores.



Marks recordó que el jugador ha tomado "una decisión personal" al decidir no vacunarse y que respetan "su derecho individual a elegir". "Actualmente, esa elección restringe su capacidad para ser un miembro a tiempo completo del equipo, y no permitiremos que ningún miembro de nuestro equipo participe con disponibilidad de tiempo parcial. Es necesario que permanezcamos fieles a nuestros valores establecidos desde hace mucho tiempo con unión y sacrificio", manifestó.



"Nuestras metas por el campeonato para esta temporada no han cambiado, y para lograr estas metas, cada miembro de nuestra organización debe ir en la misma dirección. Estamos emocionados por el inicio de la temporada y esperamos una campaña exitosa que enorgullecerá al distrito de Brooklyn", concluyó.