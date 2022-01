Argelia.- La Fiscalía de Argelia pide siete años de cárcel para el hermano de Buteflika por corrupción

March 10, 2019 - Paris, France: An Algerian man holds his wife wrapped in an Algerian National Flag during a demonstration against Algerian President Abdelaziz Bouteflika. An estimated 10,000 Algerians demonstrated at Place de la Republique, demanding Algerian President Abdelaziz Bouteflika to renounce seeking a fifth presidential mandate. (Omar Havana/Polaris)



La Fiscalía de Argelia ha reclamado una pena de siete años de cárcel contra Said Buteflika, hermano del fallecido presidente argelino Abdelaziz Buteflika, en el marco de un caso por corrupción y abuso de sus funciones.



El hermano del exmandatario está siendo sometido a juicio en relación con la supuesta financiación oculta de la campaña de Buteflika a un quinto mandato, que provocó una oleada de movilizaciones populares y finalmente su salida del poder tras perder apoyos en el Ejército y la cúpula política.



Said Buteflika, arrestado en mayo de 2019, poco después de la dimisión de su hermano, ya fue condenado en enero de 2020 a 15 años de cárcel en el marco de un caso por "complot contra la autoridad del Estado y del Ejército, si bien fue absuelto en enero de 2021 tras el proceso de apelación.



Sin embargo, Buteflika continúa en prisión a la espera de que se resuelva este proceso, en el que la Fiscalía ha pedido además diez años de cárcel para el exministro de Justicia Tayeb Luh, acusado de falsificación de documentos e incitación a la parcialidad, según ha informado la agencia estatal argelina de noticias, APS.



Asimismo, la Fiscalía ha pedido siete años de cárcel para el ex secretario general del Ministerio de Justicia Laayine Zuaui, el antiguo inspector general de este mismo Ministerio Tayeb Belhacemi y el empresario Alí Hadad, ya condenado en varios casos por corrupción desde la salida del poder de Buteflika.