AMP.- El gobernador de un departamento colombiano sale ileso de un ataque a la caravana en la que viajaba

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El gobernador del Meta, Guillermo Zuluaga, ha salido ileso de una taque con explosivos que se ha producido en la tarde de este lunes contra la caravana en la que estaba realizando un recorrido por el sur del departamento colombiano.



El ataque se ha producido en la entrada al poblado La Cristalina de Lozada, según ha explicado la Policía Nacional, que no ha ampliado más información sobre el contexto del suceso, recoge Caracol Radio.



Tanto el mandatario como el resto de la comitiva que lo acompañaba ha salido ileso, aunque uno de los vehículos del convoy sí ha sufrido graves daños.



"Sabemos que a los delincuentes ya los bandidos no les gusta que el Estado haga presencia. No vamos a parar. Nuestro trabajo sigue y continúa. Gracias a Dios, al Ejército y a la Policía, estamos bien", ha trasladado Zuluaga en sus redes sociales.



En esta zona se encuentran presentes disidencias al mando de 'Gentil Duarte', un narcotraficante por el cual el Gobierno presidido por Iván Duque ofrece una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos --cerca de 460.000 euros--.



Esta no es la primera vez que Zuluaga sufre un ataque similar durante un recorrido de este estilo, pues la semana pasada uno de los vehículos del gobernador habría sido atacado por un francotirador.