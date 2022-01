Abascal celebra el Día de la Hispanidad: "Qué orgullo sentirnos herederos de quienes descubrieron el nuevo mundo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado el Día de la Hispanidad, que se celebra este martes 12 de octubre: "Qué orgullo sentirnos herederos de quienes descubrieron el nuevo mundo".



Asimismo, Abascal se ha mostrado orgulloso de ser herederos de "aquellos que pusieron fin al genocidio de los pueblos indios, de aquellos que inventaron el Imperio de los Derechos Humanos, de aquellos que dieron al mundo la mayor obra de hermandad universal que haya aportado ningún pueblo, de los intrépidos que frenaron al Turco en el Mediterráneo y de aquellos que regaron con su sangre los campos de media Europa para hacer una España acorde al tamaño de sus sueño!".



Con estas palabras, el líder de Vox ha reivindicado, en un comunicado, la importancia de la Hispanidad como "obra de hermanamiento universal y el papel de la Iberosfera".



En este contexto, Vox ha recordado las iniciativas parlamentarias impulsadas en este ámbito desde que llegó al Congreso de los Diputados, como la proposición no de ley encaminada a fortalecer la Iberosfera mediante la configuración y la articulación de un Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa de todos los continentes.



Para Vox es una prioridad ampliar su ámbito de actuación fomentando el acercamiento, el mayor conocimiento y la cooperación entre el conjunto de los pueblos y países hispanohablantes y lusófonos de todos los continentes (América, África, Asia, Europa y Oceanía). "Sobre todo, después de la amenaza que se cierne sobre la Iberosfera, tal y como ha podido apreciarse en países como Cuba, Venezuela, Argentina o Chile", ha apuntado la formación.



Por ello, el Grupo Parlamentario Vox ha registrado, entre otras propuestas destinadas a ayudar a estos países, una Proposición No de Ley para que se promueva en el seno de las instituciones de la Unión Europea las acciones diplomáticas pertinentes que "faciliten el cese inmediato del régimen comunista imperante en la República de Cuba y la instauración de un sistema plenamente democrático".



Respecto a Venezuela, los diputados de Vox han exigido que se denuncie el "fraude" que supone la organización de las elecciones regionales de Venezuela previstas para el próximo día 21 de noviembre o que se audite la segunda vuelta del procedimiento electoral de Perú.



Vox además ha promovido a través de la Fundación Disenso la Carta de Madrid en defensa de las libertades y por el futuro de los países de la Iberosfera. "Sentimos orgullo de nuestra historia. Y no es un orgullo falsario, sino un orgullo que se sostiene con nuestra propia historia", aseguró Santiago Abascal el pasado sábado en la celebración de VIVA 21.



En este sentido, el Grupo Parlamentario Vox registró el pasado julio una proposición no de ley para solicitar al gobierno mexicano el adecentamiento y señalización del sepulcro de Hernán Cortés para que se permita su visita.



Con motivo del desfile militar que se celebra este martes 12 de octubre, VOX ha enviado un mensaje de apoyo a todos los que se encuentran de celebración. Especialmente a los miembros de la Guardia Civil que este martes conmemoran el día de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar.