Rusia.- Putin asegura que su tos "no es nada malo" y que se hace pruebas COVID-19 casi todos los días

MOSCÚ, 12 (DPA/EP)



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que su reciente tos "no es nada malo" y ha señalado que prácticamente todos los días se somete a pruebas para detectar la COVID-19 y "otras infecciones".



"Estaba fresco el aire, me moví más activamente, no es nada malo", ha confirmado Putin en una videoconferencia transmitida este lunes por la televisión estatal.



Ante la preocupación de la presidenta del Consejo de Rusia, Valentina Matviyenko, el mandatario la ha tranquilizado apuntando que "todo está bien". "No se preocupe", ha dicho.



El presidente ruso guardó cuarentena durante más de dos semanas a finales del mes de septiembre debido a que mantuvo contacto estrecho con varios casos positivos en coronavirus.



En sus últimas apariciones públicas, Putin ha estado tosiendo en repetidas ocasiones, lo que ha generado cierta preocupación en el país durante algún tiempo.



Sin embargo, tanto el presidente como el propio Kremlin siempre han negado de forma tajante las especulaciones sobre que Putin pudiera padecer la COVID-19 u otras enfermedades.