Rosa Benito responde a Rocío Carrasco: "Los Mohedano nunca hemos tenido miedo"

16-07-2021 ROSA BENITO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 11 (CHANCE)



Inmersa en la grabación de la segunda parte de su serie documental Rocío Carrasco reaparecía hace tan solo unos días en el desfile de su amigo Palomo Spain en el madrileño Paseo del Prado. Radiante, guapísima y más sonriente que nunca, la hija de Rocío Jurado rompía su silencio después de la demanda de Gloria Camila y asegurando que esta misma semana comenzarán a grabar 'En el nombre de Rocío', desmentía los rumores de cancelación que han perseguido a la docuserie en las últimas semanas.



"Estoy muy contenta. Va todo estupendamente, llevamos un mes y pico trabajando", desvelaba la Rocío más feliz y tranquila que hemos visto en mucho tiempo, adelantando detalles sobre la serie documental, que ha hecho correr ríos de tinta por lo que podría revelar sobre cómo era la verdadera relación de Rocío Jurado con su marido, José Ortega Cano, y con la familia Mohedano. "Se conocerá a fondo a Rocío Mohedano. De una persona tan grande y tan maravillosa nunca se sabe todo de ella", afirmaba en declaraciones al programa 'Sálvame', lanzando además un mensaje que parece tener a su familia como destinatarios: "No hay que ponerse tan nerviosos".



Unas declaraciones a las que Rosa Benito ha respondido este lunes en 'Ya es mediodía', dejando claro que los Mohedano no tienen miedo de lo que Rocío Carrasco pueda desvelar sobre Rocío Jurado en su docuserie.



"Me alegro de verla tan tranquila y tan serena. La veo muy recuperada", ha confesado la exmujer de Amador Mohedano tras ver la aparición sorpresa de su sobrina en el desfile de Palomo Spain, respondiendo sin medias tintas a los rumores de que la familia de 'La más grande' podría tener miedo de lo que su hija pueda contar en su próximo proyecto.



"Nunca hemos tenido miedo los Mohedano", ha dejado claro, apuntando que "nosotros sí conocemos a esa Rocío Mohedano". "Si se va a hablar de esa Rocío Mohedano que preparaba lentejas, que se ponía a limpiar la nevera que era lo que más le gustaba, que se ponía a coger las pipas de calabaza... Si se va a hablar de esa Rocío Mohedano me encantaría que empezara a grabar no mañana, sino hoy mismo", ha reconocido, asegurando que "esa es la Rocío que tenían que conocer, la que se levantaba y pedía un café americano". "Si se va a hablar de esa Rocío Mohedano yo estoy encantada", ha afirmado una Rosa sin miedo a lo que Rocío Carrasco pueda contar, pero a la que, por si acaso, ha 'recomendado' qué tipo de detalles desconocidos de la inolvidable artista puede desvelar en la comentadísima docuserie que estos días comenzará a grabar en la capital y que en los próximos meses Mediaset estrenará por todo lo alto.