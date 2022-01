RDCongo.- Mueren cerca de 20 personas en varios ataques achacados a las ADF en el este de RDC

Liberados tres trabajadores de la ONG International Medical Corps secuestrados en Kivu Sur



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Alrededor de 20 personas han muerto durante el fin de semana en una serie de ataques ejecutados por presuntos miembros del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en las provincias de Ituri y Kivu Norte, situadas en el este de República Democrática del Congo (RDC).



El ataque más mortífero fue ejecutado el domingo, cuando nueve personas, entre ellas ocho civiles, murieron en varios asaltos contra diversas aldeas situadas en los alrededores de la ciudad de Oicha, en la provincia de Kivu Norte, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité.



Fuentes de la sociedad civil citadas por este medio han resaltado que entre los principales objetivos estuvieron las localidades de Mabuo, Mangazi, Matadi y Matekelambi. En esta última aldea, cuatro personas fueron ejecutadas, mientras que en Mabuo fueron incendiadas todas las viviendas.



Estos incidentes tuvieron lugar apenas un día después de la muerte de cuatro personas en un doble ataque contra las aldeas de Mapasana y Manyama-Beu, ubicadas en esta misma zona. El Ejército se desplazó a la zona y mató a un supuesto rebelde durante la jornada del domingo.



Asimismo, seis personas murieron en un ataque perpetrado el sábado contra un convoy de vehículos en Mambelenge, situada en la provincia de Ituri, un suceso que se saldó además con varios secuestrados, según ha recogido el portal de noticias 7sur7.



"El enemigo no tiene ni medios ni capacidades. Por eso carga contra vehículos civiles", ha valorado el portavoz del Ejército congoleño en Ituri, Jules Ngongo. "Estamos decididos a neutralizarlos", ha subrayado, en declaraciones concedidas a 7sur7.



La milicia de las ADF, que mantiene supuestos lazos con el grupo yihadista Estado Islámico, actúa en RDC desde la década de los noventa y, a pesar de las reiteradas ofensivas lanzadas contra ella, sigue generando violencia en la zona.



Por otra parte, tres trabajadores de la organización no gubernamental International Medical Corps secuestrados la semana pasada en la provincia de Kivu Sur, también en el este del país africano, han sido liberados durante el fin de semana.



Uno de los portavoces de la ONG ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que todos ellos se encuentran "sanos y salvos", antes de declinar hacer comentarios sobre las circunstancias que rodean a los secuestros y las liberaciones "por motivos de seguridad".



El secuestro tuvo lugar el 5 de octubre en los alrededores de la localidad de Fizi, cuando el vehículo en el que viajaban fue interceptado por personas armadas no identificadas, según 7sur7. Por el momento se desconoce quién estuvo detrás del rapto.



El presidente de RDC, Félix Tshisekedi, decretó en mayo el estado de sitio en la provincia de Ituri y en la adyacente Kivu Norte ante el aumento de los ataques por parte de grupos armados, entre ellos CODECO, las Fuerzas Aliadas Democráticas (ADF) y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).