Portaltic.-Google trabaja en rediseñar sus apps para iPhone para hacerlas más parecidas a iOS

MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Google está trabajando en un cambio de estrategia con el que busca ofrecer en los dispositivos iOS una versión renovada de sus aplicaciones, una modificación que busca compensar el descontento general por parte de los usuarios de Apple, que consideran que deberían tener acceso a un diseño distinto que el que ofrece la compañía en Android.



Los usuarios de dispositivos iOS llevan años exigiendo que Google rediseñe sus aplicaciones con el fin de crear modelos más acordes con la experiencia de usuario de Apple. Según ha informado el portal 9to5Google, fue a principios de 2021 cuando la compañía comenzó a pensar en esta transformación y parece que se aproxima la fecha en la que se materialice ese cambio.



Durante este tiempo, las aplicaciones de Google han mantenido su aspecto original tanto para Android como para iOS. Esto, a pesar de ser una ventaja para la compañía, ha recibido críticas por parte de los usuarios de Apple, que consideran que sus dispositivos exigen un formato distinto al de tablets y móviles de Android.



La experiencia de usuario es uno de los aspectos que más valoran aquellos que utilizan Apple, de modo que el hecho de no adaptar las aplicaciones ha generado cierto descontento por parte de los amantes de la compañía de Steve Jobs. Para ellos, no se respeta su interfaz y se debe dar un tratamiento exclusivo en el desarrollo de apps como Google Meet o Gmail.



ADAPTADO, PERO RECONOCIBLE



En este proceso de cambio, Google adoptará sus controles estándar, como los widgets o los menús de las aplicaciones al diseño de iOS. Así, optará por un rediseño del formato de sus apps, pero manteniendo su reconocible imagen de marca en sus servicios principales.



Ha sido el jefe de personal de Google Design en las plataformas de Apple, Jeff Verkoeyen, quien ha contado cómo se ha desarrollado este proceso a través de su cuenta de Twitter. Verkoeyen ha explicado el motivo por el que su equipo ha puesto las bibliotecas de Material Components For iOS (MDC) en modo de mantenimiento.



"Desde 2012 y el lanzamiento original de Google Maps iOS, mi equipo ha apoyado la creación y el mantenimiento de componentes de interfaz de usuario compartidos en Google. Esto surgió originalmente de una necesidad de llenar los vacíos en el lenguaje de diseño de UIKit", ha apuntado el desarrollador informático.



Google Maps, según publicó 'The Guardian' en 2012, se sitúo "en el elemento gratuito más descargado en la App Store de Apple" a las pocas horas de su lanzamiento.



Bajo esta premisa de ofrecer un diseño útil y de fácil uso, Verkoeyen y su equipo comenzaron a trabajar para darle solución a este problema y desechar "muchos componentes personalizados que ya no son necesarios. Y los que sí lo son ahora reciben más atención y enfoque", ha añadido. De un modo resumido, "simplificación, sin dejar de ofrecer distinción donde importa".



Ese es uno de los motivos por los que el dominio público de MDC está en modo de mantenimiento desde el pasado 15 de julio, como indica en gitHub. "Con la introducción de SwiftUI y las importantes mejoras de UIKit en iOS 14+, nunca había sido tan fácil construir una gran experiencia de marca con una pequeña cantidad de código", ha concluido.