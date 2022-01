Polonia.- Polonia esgrime las discrepancias jurídicas sobre la inmunidad de Junqueras para justificarse

31-05-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), comparece ante los medios de comunicación junto al primer ministro de la República de Polonia, Mateusz Morawiecki, en la XIII Cumbre hispano-polaca, a 31 de mayo de 2021, en Alcalá de Henares, Madrid (España). Durante esta cumbre, el Ejecutivo español espera reforzar la "importante" relación económica y comercial que ya mantiene con este país, según explican fuentes gubernamentales. La última vez que se vieron los gobiernos español y polaco en una cumbre de este nivel fue hace cuatro años, en la que se celebró en Varsovia en junio de 2017. No obstante, el presidente de España ya ha mantenido varios encuentros bilaterales con el primer ministro polaco. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Polonia ha tratado de justificar políticamente la polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre la primacía del Derecho nacional sobre el comunitario aludiendo a supuestas equivalencias en otros países, entre los cuales ha incluido a España por las divergencias jurídicas en torno a la inmunidad de Oriol Junqueras.



El Constitucional polaco falló el pasado jueves que los Tratados de la UE entraban en discrepancia con la Carta Magna, en respuesta a una duda planteada por el primer ministro, Mateusz Morawiecki, lo que ha terminado por poner en cuestión la arquitectura legal del bloque.



Morwaiecki ha negado que la continuidad de Polonia dentro de la Unión esté en cuestión e incluso ha descrito el 'Polexit' como "'fake news'" al servicio de intereses políticos de la oposición. En el ámbito propiamente jurídico, ha esgrimido que la sentencia no representa tanta novedad en la escena europea.



En este sentido, ha sugerido que, en algunos países del bloque, sus tribunales también han concluido que las instituciones de la UE "a veces" se exceden en las facultades que les confieren los Tratados y chocan con la legislación nacionales. Así, ha aludido --sin entrar en detalles-- a Francia, Dinamarca, Italia, República Checa, Rumanía y España.



El mensaje velado de Morawiecki sobre España está relacionado con las causas judiciales abiertas tanto en el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) como en el Supremo español a cuenta de la inmunidad del exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras, como han reconocido a Europa Press fuentes diplomáticas polacas.



El TUE dictaminó en diciembre de 2019 que Junqueras tenía inmunidad al haber sido elegido en mayo de ese mismo año como eurodiputado, asumiendo que el Supremo debió excarcelarlo antes de la sentencia del 'procés' para que pudiese recoger el acta que lo acreditaba como tal.



En enero de 2020, sin embargo, el tribunal español rechazó autorizar el desplazamiento de Junqueras a Estrasburgo y reafirmó la sentencia que le condenaba a 13 años de cárcel por sedición. Entre sus argumentaciones figuraba que el Derecho nacional establece que no cabe inmunidad para una persona que se presenta a un proceso electoral cuando ya tiene un juicio abierto.



Para Polonia, el posicionamiento del Supremo implica "insinuar" que "el orden jurídico de España es más importante que el de la UE", lo que entroncaría con la sentencia del Constitucional polaco que deja el Derecho comunitario en un segundo plano con respecto al de los Estados miembro.



PREOCUPACIÓN EN BRUSELAS



Lo cierto es que ninguna otra sentencia ha generado dentro de la UE el efecto que ha tenido la polaca, que se añade a un constante pulso político entre Bruselas y Varsovia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, reconoció estar "profundamente preocupada" por la sentencia polaca, a la que prometió responder con "todos los poderes" de que dispone su Ejecutivo.



Von der Leyen advirtió de que los Tratados europeos son "muy claros" respecto a que las sentencias de la Justicia europea son legalmente "vinculantes" para las autoridades de todos los Estados miembro, lo que incluye a los tribunales nacionales.



La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, ha avisado este lunes de que Europa corre el riesgo de "derrumbarse" si no hay una respuesta contundente para defender la primacía del Derecho europeo. Con todo, Bruselas no ha adelantado aún qué medios baraja para actuar en el caso polaco porque sus servicios legales están examinando aún los detalles del controvertido pronunciamiento del tribunal polaco.