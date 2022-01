Perú.- Varios partidos de la oposición peruana usaron dinero público para pagar favores y los estudios de sus afiliados

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los partidos de la oposición Fuerza Popular (FP), Podemos Perú (PP) y Alianza para el Progreso (APP), así como la coalición sin representación ahora en el Congreso, Frente Amplio, utilizaron dinero público para devolver favores, sufragar los estudios de sus afiliados y financiar medios de comunicación afines, según una investigación de la cadena Latina Televisión.



La investigación señala que Fuerza Popular habría utilizado recursos públicos para sufragar los gastos universitarios de hasta cuatro de sus integrantes, entre ellos los de Luis Galarreta, quien había sido elegido como vicepresidente en la frustrada fórmula presidencial de Keiko Fujimori, además de candidato al Parlamento Andino.



Los otros tres beneficiados por estas artimañas fueron Karina Beteta, Segundo Tapia y Roy Ventura, figuras importantes en la bancada de FP en el Congreso entre 2016 y 2019. Todo ello le supuso un perjurio a las arcas del Estado peruano por valor de 98.000 soles (20.700 euros).



No es el único caso de posible corrupción que implicaría a FP, pues en septiembre de 2020, también se sirvió de dinero público para sufragar un estudio sobre inseguridad ciudadana por valor de 180.000 soles (38.000 euros) realizado por FRC Consultores, empresa de Fernando Rospigliosi, ministro de Interior con el expresidente Alejandro Toledo, y fichaje de Fujimori para los pasados comicios.



La antigua congresista del partido Úrsula Letona recibió también en febrero de este año 119.000 soles (25.000 euros) por otro estudio encargado por la candidatura de Fujimori en relación a la situación de los servicios públicos de agua y saneamiento, detalla el informe publicado por el programa Punto Final de la cadena.



No obstante, el partido que lidera Fujimori no ha sido el único que habría incurrido en estas prácticas ilegales. Otros partidos de la oposición conservadora como Podemos Perú, que habría pagado 28.500 soles de dinero público (6.000 euros) a la empresa de su secretario de prensa, Víctor Aguilar Rodríguez, por un estudio sobre informalidad en el mercado laboral.



En cuanto a Alianza para el Progreso, una cuarentena de sus afiliados ha utilizado fondos públicos para sufragar sus estudios. Entre 2017 y 2020, el partido conservador utilizó 271.390 soles (57.500 euros) para pagar diversos cursos y maestrías universitarias, entre ellas las de Alejandra Loyola Vera, representante de APP en el Jurado Nacional de Elecciones.



Por su parte, Frente Amplio, una coalición con diferentes partidos de carácter regional y ecologista y sin representación en el actual Congreso, pagó 60.000 soles (12.700 euros) para editar su órgano oficial de propaganda. Si bien esta acción está permitida, el grupo registró dicha cantidad en concepto de capacitación.