Perú.- El ministro de Interior de Perú descarta renunciar al cargo pese a las críticas de parte del Congreso

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior del Gobierno de Perú, Luis Barranzuela, ha señalado que cuenta con la "confianza" del presidente, Pedro Castillo, y que no piensa renunciar a su cargo pese a las críticas de parte del Congreso por su proceso de designación para el cargo.



"Las opiniones son opiniones, estoy abocado a mi trabajo, tengo cuatro días en el cargo, estamos trabajando (...) Quisiera pedir que no se dejen llevar por la opinión de alguien, si vemos mi hoja de vida estoy totalmente capacitado para este cargo tan importante", ha defendido Barranzuela en una entrevista para Canal N.



Estas declaraciones se dan en respuesta a las dudas lanzadas por las dos vicepresidentas del Congreso, Patricia Chirinos y Lady Camones, quienes han cuestionado el proceso por el cual el ministro ha sido designado en el puesto.



Además, la tercera vicepresidenta, Patricia Rosa Chirinos, también ha exigido explicaciones por la designación del nuevo ministro, alegando en un comunicado que cuenta con "más de 150 sanciones en la Policía Nacional de Perú" y que era el abogado de Perú Libre, partido investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de dinero.



"Pido a su digno despacho (el de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez) explicar los criterios y la valoración de la trayectoria personal y profesional de Barranzuela para ser designado ministro de Estado en un sector tan sensible para la seguridad nacional como lo es la cartera de Interior", ha expresado la tercera vicepresidenta.



Por otro lado, Barranzuela también ha sido preguntado por las sanciones que acumuló cuando ejercía en el cuerpo de Policía, a lo que el ministro ha enmarcado esos acontecimientos a una época de su vida en la que era "respondón" y no aguantaba las "injusticias".



"Cuando uno cumple su sanción, entonces ya se da por resarcida, ¿Eso me invalida acaso? ¿Una sanción administrativa me invalida en mi proyecto de vida?", ha preguntado el encargado de la cartera de Interior.



El pasado jueves, Castillo tomó juramento al nuevo Gabinete, comandado por Vásquez, tras la renuncia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.



En este nuevo Gobierno entró Barranzuela, quien sustituyó a Juan Carrasco, así como Carlos Gallardo Gómez, quien sucedió Juan Cadillo al frente del Ministerio de Educación. Por su parte Besty Chávez reemplazó a la propia Vásquez al frente de Trabajo.



En Producción, Roger Incio sustituyó a Iván Quispe; mientras en Energía y Minas, Eduardo Gonzáles hizo lo propio con Iván Merino. Como titular del Ministerio de Cultura juramentó Gisella Ortiz, en reemplazo de Ciro Gálvez.