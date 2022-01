Paraguay.- El alcalde de Asunción sale reelegido en las elecciones municipales pese a las sospechas de corrupción

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y alcalde de la capital paraguaya de Asunción, Óscar 'Nenecho' Rodríguez, ha sido reelegido con el 47,6 por ciento de los votos en las elecciones municipales celebradas este domingo, superando así las sospechas de corrupción por su gestión al hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.



Con el 99 por ciento de los votos escrutados, Rodríguez se ha hecho con más de 121.000 del total de 250.801 papeletas validadas, mientras que su principal rival, el opositor Eduardo Nakayama --candidato a la Alcaldía por Alianza Juntos por Asunción (AJA)-- se ha hecho con cerca de 107.000 --lo que supone un 41,9 por ciento de los votos--, informa el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (TSJE).



Por su parte, la candidata Johanna Ortega --propuesta de Alianza Asunción para Todos para ocupar la Alcaldía de la capital-- ha quedado relegada a la tercera posición, al ser la mejor opción para algo más de 11.700 personas, --lo que supone en torno a un 4,6 por ciento de los votos--, recoge el diario local 'ABC'.



Rodríguez será de nuevo el edil de Asunción tras haber ocupado ya el cargo entre diciembre del año 2019 y julio del presente 2021, en reemplazo de Mario Ferreiro.



Paraguay ha vivido este domingo una jornada electoral para escoger a los alcaldes de sus municipios hasta el año 2025, a lo que el TSJE ha resaltado la "altura cívica" de los ciudadanos a lo largo del día, así como la alta participación, que se establece en una media superior al 60 por ciento.



El Tribunal ha destacado la presencia de observadores internacionales, quienes han velado y validado la transparencia durante los comicios.



SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN



En la semana previa a la celebración de los comicios, Rodríguez se ha enfrentado a una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el uso indebido de 21.000 millones de guaraníes --más de 2,6 millones de euros-- que le fueron asignados a Asunción para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de coronavirus mientras el propio 'Nenecho' ocupaba la Alcaldía.



La Contraloría General del país (CGR) comunicó este pasado viernes al alcalde interino de la capital, César Ojeda, la solicitud de información detallada sobre las adquisiciones del propio Ayuntamiento durante la gestión de Rodríguez en el marco de la pandemia.



Así, la Contraloría ha pedido información detallada sobre la adquisición de kits de alimentos o productos desinfectantes, así como subvenciones a organizaciones con fines sociales, recoge el diario paraguayo 'Última Hora'.



NAKAYAMA RECONOCE LA DERROTA



Por su parte, Nakayama ha admitido su derrota y ha felicitado a Rodríguez por ser el candidato más votado, aunque ha denunciado que en Asunción "existe una corrupción imperante".



El candidato por AJA ha manifestado que continuará luchando contra la corrupción que se dan en la capital y no cesará en este empeño hasta lograr un cambio en la ciudad.



"Me ha sorprendido la poca reacción de la gente ante estos hechos de corrupción", ha afirmado Nakayama en referencia al hecho de que la ciudadanía haya preferido no acudir a votar antes que castigar estas supuestas irregularidades de Rodríguez.



"La vieja forma de hacer política se ha impuesto una vez más, pero no queremos poner excusas", ha añadido el candidato de AJA, quien finalmente ha señalado que las encuestas y el dinero, junto a la apatía de la sociedad, han marcado estos comicios municipales.