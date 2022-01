Pakistán.- Jan dice que hay contactos con los talibán paquistaníes debido a que Pakistán tiene "una posición de fuerza"

Critica los bombardeos de EEUU en Pakistán y pide a Washington que entregue ayuda humanitaria a Afganistán



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha destacado este lunes que se ha abierto un proceso de contactos con el grupo extremista Tehrik-i-Taliban (TTP) --conocidos como los talibán paquistaníes-- debido a que las autoridades cuentan con "una posición de fuerza".



"Ahora estamos intentando hablar con aquellos con los que pueden reconciliarse porque hay una posición de fuerza", ha dicho, en una entrevista concedida al portal Middle East Eye. "Siempre he pensado que todas las insurgencias terminan en la mesa de negociaciones", ha manifestado.



Así, el primer ministro ha explicado que el TTP está integrado por un total de 50 organizaciones armadas y ha añadido que hay contactos en marcha con algunos de ellos, algo que ya confirmó hace pocas semanas, tras la toma del poder por parte de los talibán en Afganistán.



Jan ha destacado que las nuevas autoridades instauradas en Afganistán han trasladado a Islamabad que el TTP no podrá operar en territorio afgano y ha acusado al Gobierno de India de respaldar estos ataques durante la etapa en la que Ashraf Ghani fue presidente de Afganistán.



"Ahora tenemos que hablar con aquellos con quienes podemos reconciliarnos y (persuadirles para) que entreguen las armas y vivan como ciudadanos normales", ha manifestado, ante un aumento de los ataques por parte del TTP en las últimas semanas en la zona fronteriza con Afganistán.



El grupo armado, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.



En otro orden de cosas, Jan ha criticado la política estadounidense de bombardeos en Pakistán como parte de su campaña antiterrorista y ha sostenido que "es la forma más loca de combatir el terrorismo". "Bombardear con un dron en una choza de barro en una aldea y esperar que no haya víctimas. Muchas veces los drones han atacado a las personas equivocadas", ha defendido.



Jan ha subrayado además que Pakistán no dará permiso a Estados Unidos para llevar a cabo bombardeos contra el grupo yihadista Estado Islámico en Afganistán. "No necesitan una base aquí porque no necesitamos ser parte otra vez de un conflicto", ha argüido.



Por otra parte, ha reclamado a Estados Unidos que entregue ayuda humanitaria a Afganistán para evitar un colapso en el país que pueda provocar que se convierta en un lugar seguro para Estado Islámico. "Es un momento realmente clave y Estados Unidos tiene que recomponerse, porque la gente en Estados Unidos está en shock", ha valorado.



"Estaban imaginando un tipo de democracia, construcción del Estado o mujeres liberadas, y de pronto se encuentran con que los talibán están de vuelta. Hay mucha ira, shock y sorpresa. A menos que Estados Unidos tome la iniciativa, tememos que pueda haber caos en Afganistán, y seremos los más afectados por eso", ha explicado.



En esta línea, ha argumentado que "el mundo debe interactuar con Afganistán porque, si lo aleja, en el seno del movimiento talibán hay miembros de línea dura y se podría ir fácilmente de vuelta a los talibán del 2000, lo que sería un desastre".



"Si dejan Afganistán como está, mi preocupación es que Afganistán vuelva fácilmente a 1989, cuando los soviéticos y Estados Unidos se fueron y cerca de 200.000 afganos murieron en el caos", ha señalado, en referencia a la guerra civil que estalló tras la retirada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).



Jan ha destacado además que Pakistán se ha sentido "aliviado" porque "esperaba un baño de sangre y ha habido una transferencia pacífica del poder", si bien ha lamentado que Islamabad "siente que se les ha culpado por ello". "3.000 soldados (afganos) se entregaron sin luchar, así que claramente no les dijimos que se rindieran", ha indicado.



Por último, ha destacado que los talibán deben formar un Gobierno "inclusivo", dado que "Afganistán es una sociedad diversa". "Han pronunciado los discursos adecuados y no tienen otra opción. ¿Qué vamos a hacer si les sancionamos? Lo mejor es incentivarles para que hagan lo que han dicho", ha remachado.