OTAN.- Stoltenberg pide "no duplicar" los esfuerzos de la OTAN con una Defensa común europea

BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este lunes que los esfuerzos renovados de la Unión Europea para trabajar en una mayor integración militar no debe suponer "duplicar" la labor de la OTAN.



En una intervención ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN celebrada en Portugal, el jefe político de la OTAN ha aplaudido la intención de la UE de aumentar sus esfuerzos en Defensa, asegurando que está en línea con la petición de la Alianza Atlántica a los aliados europeos para que inviertan más en gasto militar.



"Pero estos esfuerzos no deben duplicar a la OTAN. Nuestras naciones tienen recursos limitados y un solo conjunto de fuerzas, por lo que deben usarse de la mejor manera posible", ha advertido.



Estas declaraciones llegan después de que se haya acelerado en el seno de los Veintisiete el debate sobre la construcción de una Defensa común europea, más después del fiasco de Afganistán y de la alianza AUKUS firmada por Estados Unidos, Australia y Reino Unido a espaldas del bloque.



A juicio de Stoltenberg, la crisis de Afganistán debe unir más a europeos y norteamericanos en la Alianza Atlántica, algo que contrasta con el mensaje del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell, que han recalcado en los últimos días que Europa debe extraer sus propias lecciones de la situación.



"La necesidad de la unidad trasatlántica es mayor ahora de lo que ha sido nunca desde la Guerra Fría porque los retos son mayores de lo que ningún país o continente pueda afrontar solo", ha apuntado el político noruego, insistiendo en que la crisis afgana no cambia la necesidad de cooperar en la OTAN.



Las últimas semanas ha saltado a la palestra la discusión sobre una mayor integración militar en el seno de la UE, con los propios dirigentes comunitarios afirmando que el bloque europeo debe ser capaz de actuar por sí mismo cuando sea necesario.



En Bruselas este mensaje se conjuga con la idea de reforzar la relación trasatlántica tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, si bien, la actitud de Joe Biden en política internacional ha planteado dudas en la UE y lanzado el debate sobre la necesidad de actuar con mayor autonomía en el escenario internacional.



AUMENTAR LAS INVERSIONES EN DEFENSA



Stoltenberg ha aprovechado su discurso en Portugal para reiterar que la agenda de futuro de la OTAN pasa por contar con unas "inversiones adecuadas". "Es esencial mantener el buen momento en la inversión, para ello cuento con vosotros para continuar apoyando esto. Solo vosotros sois los que en última instancia decidís sobre los presupuestos de Defensa", ha señalado, tras reconocer la tendencia al alza en el gasto militar de los aliados europeos.



Según el ex primer ministro noruego, no se trata solo de aumentar el gasto, sino de apostar por el presupuesto común de la OTAN, algo que ve como un "multiplicador de fuerzas" y que, a su juicio, manda una señal positiva sobre la unidad y capacidad de la organización militar.