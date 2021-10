Nobel de Economía 2021 queda en manos de Card, Angrist e Imbens

(Bloomberg) -- Tres académicos de Estados Unidos ganaron el Premio Nobel de Economía 2021 por su trabajo utilizando experimentos que se basan en situaciones de la vida real para revolucionar la investigación empírica.

David Card, de la Universidad de California Berkeley, Joshua D. Angrist, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y Guido W. Imbens, de la Universidad de Stanford, compartirán el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, anunciaron el lunes en Estocolomo funcionarios de la Real Academia Sueca de Ciencias.

“Los galardonados de ciencias económicas de este año han demostrado que muchas de las grandes preguntas de la sociedad pueden responderse”, dijo la academia en Twitter. “Su solución es utilizar experimentos naturales: situaciones que surgen en la vida real que se asemejan a experimentos aleatorios”.

Angrist e Imbens se especializaron en el desarrollo de dicha metodología, mientras que Card utilizó este enfoque para abordar cuestiones clave de la economía laboral.

Entre los ejemplos de investigación citados por la academia figura su análisis de la afluencia de cubanos al mercado laboral de Miami durante la década de 1980 después de que el entonces líder del país, Fidel Castro, permitiera abandonar la isla a los ciudadanos que quisieran hacerlo.

Otro estudio mencionado fue el realizado por Card junto con Alan Krueger, el difunto economista y antiguo asesor del presidente Barack Obama, que comparó los efectos de las políticas de salario mínimo en los restaurantes de comida rápida de Pensilvania y Nueva Jersey. Imbens, en declaraciones a Bloomberg Television, destacó las contribuciones de Krueger junto al trabajo de los ganadores.

Cuando se le preguntó sobre el papel que desempeña la certeza de los datos en las proyecciones económicas, dijo que es algo que se ha preguntado mucho.

“Tradicionalmente, nos hemos equivocado al poner demasiada fe en los modelos”, dijo Imbens. “Así que muchos de los métodos que he estado desarrollando han tratado de alejarme de eso y tratando de hacer que estos métodos sean más sólidos”.

El trabajo de los ganadores coincide con el enfoque del premio en las aplicaciones del mundo real de la disciplina económica en los últimos años. Los galardonados en 2020, Paul Milgrom y Robert B. Wilson de Stanford, inventaron nuevos formatos de subasta utilizados en las frecuencias de teléfonos móviles, mientras que investigadores cuyo trabajo abarcan desde la desigualdad hasta el cambio climático han sido otros de los galardonados de este siglo.

Dinero del premio

Los ganadores compartirán el dinero del premio, que asciende 10 millones de coronas (US$1,1 millones), de los cuales Card recibirá la mitad y los otros dos el resto.

Con el anuncio del lunes, ya son 89 los hombres que han ganado en esta categoría. El premio de economía tiene un historial particularmente pobre de honrar a mujeres en comparación con otros premios Nobel más antiguos, y nunca lo había hecho hasta que Elinor Ostrom ganó en 2009. En 2019, Esther Duflo se convirtió en la segunda mujer galardonada.

El premio de la paz otorgado el viernes a los periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov es el único de este año que ha recaído en una mujer.

Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinamita que murió en 1896, dejó gran parte de su fortuna para la creación de los premios anuales de física, química, medicina, paz y literatura.

El banco central de Suecia añadió el premio de economía en 1968. William Nordhaus, Paul Krugman, Amartya Sen y Milton Friedman son algunos de los galardonados más conocidos.

