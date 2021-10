Miles de migrantes se reúnen en estadio del sur de México para pedir refugio

Migrantes en su mayoría haitianos hacen fila para tramitar su solicitud de refugiados hoy, en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco

Tapachula (México), 11 oct (EFE).- Miles de migrantes se congregaron este lunes a las afueras del llamado Estadio Olímpico del municipio de Tapachula, en el sur del país, luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) abriera nuevas citas para solicitar su condición de asilo.

Más de 5.000 migrantes, la mayoría de ellos haitianos, se dieron cita en este espacio público superando todas las expectativas de las autoridades, que no pudieron atender a este gran grupo de personas pese a que la zona está también controlada por la Guardia Nacional.

Aunque en este recinto se contó con vallas metálicas, los migrantes se apostaron sobre estas para pedir que fueran atendidos, mientras que otros se mantenían aglomerados en el acceso principal.

“Tenemos buena voluntad. Cuando uno sale de su país es para trabajar y para ayudar a la sociedad. América Latina y el Caribe es nuestra tierra. No sé por qué nos tratan así", dijo a medios Jacob Hendri, un migrante haitiano que busca papeles que regularicen su situación en Tapachula.

Petter es otro de los haitianos que se mantiene varado en Tapachula y relató que no hay forma de trabajar en este municipio del suroriental estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Explicó que su objetivo es obtener papeles para así poder ir a otra ciudad y tener oportunidades de empleo. "Necesitamos documentos para trabajar y comer, porque el pueblo haitiano no merece esto”, apuntó.

Pese al enorme volumen de personas que hoy se movieron hasta este espacio, hasta el momento no se han registrado incidentes.

El pasado 28 de septiembre, la Comar empezó a atender a los migrantes, muchos de ellos varados en Tapachula desde hace semanas y meses, desde este estadio habilitado para la ocasión.

De acuerdo con las autoridades, se busca recibir hasta unos 2.000 migrantes diarios durante cuatro semanas y de lunes a viernes con el fin de evitar aglomeraciones en las actuales oficinas donde se atienden estos casos y agilizar así los trámites.

En este macrocentro de atención de la Comar se cuenta con un protocolo de atención especial donde participan corporaciones policíacas de los tres niveles de Gobierno, así como la Secretaría de Salud del estado de Chiapas.

La Comar ha recibido una cifra histórica de 90.314 solicitudes de refugio -provenientes de 99 nacionalidades diferentes- entre enero y septiembre.

La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año con un flujo histórico de 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 migrantes detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.