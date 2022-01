México/EEUU.- Biden traslada a López Obrador que está dispuesto a abordar las causas del flujo migratorio hacia EEUU

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que está dispuesto a abordar con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, las causas del flujo migratorio hacia territorio estadounidense.



En una carta enviada la mandatario mexicano, Biden ha matizado que "no hay mejor momento para transformar la relación bilateral" y ha destacado que ambos tienen la oportunidad de "reafirmar su compromiso para mejorar la vida de sus poblaciones".



Así, ha contestado a la misiva enviada por López Obrador a principios de septiembre --en la que describía su enfoque para gestionar la migración-- y ha señalado que comparten "la misma visión del sistema migratorio". "Queremos que proteja nuestras respectivas fronteras, amplíe las vías legales de oportunidad y protección en Estados Unidos, considere las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente, reduzca la migración irregular y aborde las causas fundamentales de la migración", ha dicho.



En este sentido, Biden ha afirmado que desde que asumió el cargo redirigió los recursos del "innecesario muro fronterizo" hacia inversiones como "la tecnología y modernización de los puertos de entrada terrestres".



"Estamos trabajando para mejorar el procesamiento y para que identifique mejor a las personas que tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección, mientras desechamos rápidamente a las que no lo tienen", recoge la carta, que indica que le ha "dejado claro al Congreso de Estados Unidos que también es hora de que actúen para proporcionar un camino hacia la ciudadanía y un sistema de inmigración legal, justo y eficiente".



"Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración: la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la inseguridad. Es por eso que he intensificado nuestro compromiso con Centroamérica y mi administración esbozó un enfoque integral que se basa en las lecciones aprendidas de mis años al frente de este esfuerzo como vicepresidente de Estados Unidos", ha aseverado.



Para Biden, un aspecto fundamental de este enfoque requiere de la asociación con México para "garantizar que la migración regional es segura, ordenada y humana". "Abordar las causas fundamentales de la migración es una de las principales prioridades de nuestra administración, por lo que le pedí que liderara un esfuerzo de todo mi gobierno en esa dirección", ha insistido.



El mandatario estadounidense ha pedido al Congreso unos 861 millones de dólares adicionales para su presupuesto de cara a 2022. La Administración busca así invertirlos en la migración procedente de Centroamérica a través de una variedad de programas que buscan abordar la inseguridad económica, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la seguridad y la violencia de género en Centroamérica.



"Ambos sabemos que la competitividad económica es una piedra angular de estos esfuerzos", ha recalcado Biden, que busca "elevar las condiciones de vida de los más vulnerables en la región".



Poco después de leer la carta, el ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha señalado que las partes "están de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los migrantes de abandonar sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración, la falta de oportunidades y la inseguridad". En su misiva, López Obrador planteaba atender de forma "conjunta" las causas de fondo de la migración, como la inseguridad, la falta de oportunidad y la violencia.