Mauricio Isla mantiene viva la ilusión de Catar tras vencer Paraguay

Mauricio Isla de Chile celebra un gol ante Paraguay hoy, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González /POOL

Santiago de Chile, 10 oct (EFE).- El lateral derecho de la selección chilena y autor del segundo gol en la victoria por 2-0 ante Paraguay este domingo, Mauricio Isla, destacó el esfuerzo de su equipo para mantenerse en la lucha por llegar a la cita mundialista de Catar 2022 tras complejos resultados en fechas anteriores.

"Hay cosas que a nosotros nos lastiman mucho. Son difíciles las eliminatorias y hemos tenido partidos muy malos, pero en la generación dorada no nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando hasta el final", señaló el jugador del Flamengo brasilero.

Chile pasó una complicada triple fecha en septiembre tras caer como local ante Brasil, rescatar un empate en Ecuador y ser goleador por Colombia en Barranquilla, resultado que lo dejó con el camino cuesta arriba si quiere pasajes a Catar; además, en el primer partido de un total de tres programados para este mes La Roja cayó en Lima por 2-0.

"Momentos buenos y malos hemos tenido, jóvenes que se vienen integrando, entrenadores nuevos, pero siempre vamos a mandar un mensaje: queremos ir al mundial para ver si con la generación dorada terminamos yendo al mundial dándole una alegría al pueblo", agregó Isla.

El exJuventus también tuvo palabras para el tanto convertido por el chileno-británico Benjamin Brereton que inauguró el marcador para los locales, logrando su segunda diana vistiendo la camiseta chilena desde su debut en Copa América.

"Da mucho más alegría por Ben, alguien que no habla el idioma y se está tratando de adaptar de la mejor manera posible. Es querido por todo el grupo porque es humilde, se adaptó de la mejor manera posible y creo que en el grupo lo queremos demasiado. Ahora lo demostró haciendo goles, pero también corriendo y luchando", destacó su compañero.

Isla valoró la presencia de hinchas en el estadio, una experiencia que quedó suspendida durante más de un año debido a la pandemia por covid-19.

"El estadio fue fundamental para nosotros. Cuando vienes de muchas derrotas a veces la gente no te apoya, y hoy desde el hotel hasta acá nos apoyaron, nos dieron ganas y nosotros demostramos en la cancha ante un rival muy difícil. Lo importante es que ganamos los tres puntos", concluyó.

Con este resultado, Chile quedó ubicado en la octava posición de la tabla sudamericana con 10 unidades acumuladas después del 11 partidos disputados.