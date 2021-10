Mateo Gil, premio 'Spirit of the West' del 'Almería Western Film Festival'

El actor italiano Franco Nero (i) ofrece un discurso tras recibir este lunes el premio "Tabernas de Cine", que concede el Almería Western Film Festival (AWFF), en poblado "Fort Bravo Texas Hollywood" de Tabernas (Almería). EFE/Carlos Barba

Tabernas (Almería), 11 oct (EFE).- El director y guionista español Mateo Gil ha recibido esta noche el premio 'Spirit of the West', concedido por primera vez en su undécima edición por el 'Almería Western Film Festival' (AWFF) en reconocimiento a su contribución al género 'western' contemporáneo.

Un galardón que Gil ha recibido en el décimo aniversario de su película 'Blackthorn' (2011), asegurando que "todo el mundo en la industria del cine se sorprende por la dificultad que tiene hacer un 'western', algo que a veces se deja para el final de la carrera".

"Estoy muy emocionado de estar aquí, en Tabernas y recibir este premio", ha manifestado además Gil.

Rodada en espectaculares paisajes del altiplano boliviano, 'Blackthorn' está protagonizada por Sam Shepard junto a un elenco en el que brillan nombres como Eduardo Noriega, Stephen Rea o el entonces desconocido Nikolaj Coster-Waldau ('Juego de Tronos').

Gil ha recibido su galardón en la gala de clausura del AWFF, celebrada en el Teatro Municipal de Tabernas (Almería), en la que también se ha dado a conocer el palmarés de esta edición, de forma que 'Old Henry' (EEUU, 2021) ha recibido el premio al Mejor Largometraje Western y a la Mejor Interpretación Masculina por Time Blake Nelson. Su director, Potsy Ponciroli ha recogido ambos galardones.

El premio al Mejor Largometraje Neowestern ha sido para 'Uno de nosotros' (EEUU, 2020), así como el premio a la Mejor Interpretación Femenina por Diane Lane. Thomas Bezucha, director del filme ha enviado un vídeo mensaje para agradecer este reconocimiento en el festival de cine de Tabernas.

El wéstern de Enrique Urbizu, 'Libertad' (España, 2021) ha recibido la mención especial del Jurado a la Mejor Interpretación por Isak Férriz' y el premio RC Service a la Mejor Dirección de Fotografía de una obra española para Unax Mendía.

El premio a la Contribución Técnico-Artística al Género Wéstern ha recaído en Rémy Chayé por 'Calamity' (Francia, 2021); y el premio del Público al Mejor Largometraje ha sido para 'Karnawal' (Argentina, 2020), de Juan Pablo Félix.

En cuanto a los cortos, el Jurado ha decidido que el premio al Mejor Cortometraje sea para 'Cuando haces pop' (España, 2021), de Kevin Castellano y Eduardo Hirschfeld; una mención especial para 'Abigail' (Italia, 2020), de Claudio Cirri; el premio a la Mejor Práctica de Escuela ha sido para 'Night on Fire' (República Checa, 2021), de Martin Kuba; y el premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza ha recaído en 'La leyenda de Henry Weston y sus cuatreros' (España, 2020), de Óscar Gagliardi.