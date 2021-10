Los liberales alemanes reiteran sus "líneas rojas" para formar Gobierno

El secretario ejecutivo del partido, Marco Buschmann, en una fotografía de archivo. EPA/FELIPE TRUEBA

Berlín, 11 oct (EFE).- El Partido Liberal (FDP) alemán reiteró este lunes sus "líneas rojas" -el rechazo al alza de impuestos y el mantenimiento del freno a la deuda que exige presupuestos equilibrados- de cara a la segunda ronda de conversaciones con el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes para formar Gobierno.

"Las líneas rojas del FDP son conocidas: que no haya alzas de impuestos y que no se relaje el freno a la deuda en nuestra constitución", dijo el secretario ejecutivo del partido, Marco Buschmann, en declaraciones a la revista "Der Spiegel".

Buschmann admitió que hay también "otros puntos de fricción" pero agregó que los tres partidos tienen el propósito de llegar a un acuerdo.

"Si las fricciones generan una energía que permitan dar un salto hacia adelante es algo que mostrarán las conversaciones", dijo Buschmann.

El SPD, Los Verdes y el FDP tuvieron el jueves su primera ronda de conversaciones tripartitas y continuarán con ellas este lunes en una reunión que se espera que dure hasta la noche.

En los programas electorales del SPD y de Los Verdes se contemplan alzas de impuestos para los ingresos más altos para financiar inversiones en campos como la lucha contra la crisis climática.

Los Verdes han puesto como condición que las medidas que se tomen en lo relativo a la protección del clima garanticen que Alemania cumpla con los compromisos del acuerdo de París.

Entre tanto, un grupo de 70 empresas, entre los que hay grandes consorcios, han apelado a los tres partidos que negocian para formar Gobierno dar mayores impulsos a la energía solar y a la energía eólica y adelantar la fecha -actualmente 2038. para el abandono del carbón.

Las empresas piden que hasta 2030 las energías renovables representen al menos el 70 por ciento de la matriz energética alemana -actualmente no llegan al 50 por ciento- para lo cual habría triplicar las capacidades de la energía eólica y la energía solar.