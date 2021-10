López Obrador irá a EEUU para participar en Consejo de Seguridad de la ONU

Fotografía cedida hoy, por la presidencia de México, donde se observa al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, de la Ciudad de México. EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que viajará a Nueva York el 9 de noviembre para ofrecer un mensaje en la sede las Naciones Unidas por la presidencia de México en el Consejo de Seguridad.

"Voy a ir a las Naciones Unidas el 9 de noviembre porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y voy a participar en una reunión en la ONU, voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción que produce desigualdad", adelantó el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

El presidente descartó que en este viaje vaya a reunirse con el presidente de EE.UU., Joe Biden: "No (voy a reunirme con Biden), voy a Naciones Unidas. Estamos invitando al presidente Biden a que venga a México".

"Le agradecemos mucho su apoyo, su solidaridad, fue muy buena la reunión que tuvimos hace poco con funcionarios del más alto nivel del Gobierno de Estados Unidos", remarcó López Obrador sobre la reunión el viernes pasado en Ciudad de México con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional de ese país, Alejandro Mayorkas, entre otros.

En junio de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió a México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2023.

México, que ya ocupó un asiento no permanente en otras cuatro ocasiones, la última entre 2009 y 2010, llegó a la elección con el respaldo unánime de los países de América Latina y del Caribe y como único candidato a este puesto.

Los 33 países adheridos al Grupo Regional de América Latina y el Caribe, conocido por sus siglas Grulac, mostraron su apoyo a la candidatura mexicana.

El país latinoamericano obtuvo el apoyo de 187 países, cuando eran necesarios 125.

El viaje de López Obrador a Nueva York será el segundo del mandatario mexicano fuera del país después de acudir en julio del año pasado a Washington para la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), todavía con Donald Trump en la presidencia del país vecino.

Supone además su primera intervención en persona ante la ONU, aunque con anterioridad ya ha participado virtualmente en reuniones de foros internacionales.