LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Lunes 11 de octubre del 2021

LO ÚLTIMO

Tormenta Pamela se fortalece en costas del Pacífico mexicano

Ordenan mantener encarcelado a ingeniero militar de EEUU acusado de vender secretos nucleares

Casi nadie usa app para emergencias escolares en Florida

Southwest Airlines extiende cancelaciones de vuelos el lunes

Reabre playa de California afectada por derrame petrolero

Hallan restos humanos tras desaparición de mujer en desierto de California

Navalny felicita a ganador del Nobel de la Paz

Polonia niega que tenga intención de salirse de la UE

Tailandia planea eliminar cuarentena para algunos viajeros

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-MERCK-FARMACO

WASHINGTON — La farmacéutica Merck pide a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19, que añadiría un arma nueva y fácil de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Por Matthew Perrone. 620 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-ECO NOBEL-ECONOMIA

ESTOCOLMO — Tres economistas afincados en Estados Unidos ganan el Nobel de Economía de 2021 por su trabajo en la toma de conclusiones de experimentos no planificados, o “experimentos naturales”. Por David McHugh y David Keyton. 640 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU CONGRESO-DEUDA

WASHINGTON — La acumulación de proyectos legislativos cruciales y la política arriesgada que los acompaña son un comportamiento normal a finales de cada año en el Congreso de Estados Unidos. Este otoño, los legisladores se encaminan a batallas sorprendentes por los riesgos que representan para ambas partes. Por Alan Fram. 400 palabras. AP foto. ENVIADO

SOLAMENTE EN AP

AMN-TEC EEUU-CIBERSEGURIDAD ENCUESTA

RICHMOND, Virginia — La mayoría de los estadounidenses están preocupados por los hackeos a los sistemas informáticos de Estados Unidos y ven a China y Rusia como las principales amenazas, según una encuesta. Por Alan Suderman. 400 palabras. AP foto. ENVIADO

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

AMN-CLI TORMENTAS

CIUDAD DE MÉXICO — La tormenta tropical Pamela se fortalece rápidamente en costas del Pacífico mexicano y se prevé que se convierta en huracán antes de tocar tierra cerca del puerto de Mazatlán hacia mediados de la semana. 170 palabras. AP foto. ENVIADO

AMS-GEN COLOMBIA-DARIÉN NIÑOS MIGRANTES

BUCARAMANGA, Colombia - Niños en brazos de sus padres, algunos de pocos meses de nacidos, se siguen enfrentando diariamente a la inhóspita selva del Darién, que separa a Colombia y Panamá. Entre enero y septiembre de 2021, la cifra de menores que arriesgaron su vida llegó a casi 19.000, su máximo histórico, según revela el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Por Astrid Suárez. 605 palabras. Con AP Fotos. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN FLORIDA-APP DE SEGURIDAD ESCOLAR

FORT LAUDERDALE, Florida — Una aplicación en Florida diseñada para ayudar a salvar vidas indicando la ubicación de una emergencia en una escuela no es popular entre los maestros y otros empleados porque no confían en ella. 320 palabras. ENVIADO

AMN-ECO SOUTHWEST AIRLINES-VUELOS CANCELADOS

DALLAS — Southwest Airlines cancela el lunes cientos de vuelos más luego de un fin de semana de interrupciones serias de sus servicios. Por David Koenig. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN CALIFORNIA-DERRAME PETROLERO

HUNTINGTON BEACH, California — Reabre una playa del sur de California que cerró hace más de una semana debido a una fuga en un oleoducto submarino. Por Amy Taxin. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN CALIFORNIA MUJER DESAPARECIDA

YUCCA VALLEY, California — Las cuadrillas de rescate en el sur de California hallaron un cuerpo en el desierto de Yucca Valley, dos meses después de que una mujer fue reportada desaparecida en el área. 130 palabras. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-SECRETOS NUCLEARES

WASHINGTON — Fiscales en Estados Unidos piden que un ingeniero de la Marina permanezca encerrado mientras siguen adelante con los cargos de que trató de vender secretos submarinos a otro país. Por Eric Tucker. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

REP-GEN FIONA HILL-TRUMP

WASHINGTON - Conoce como pocos a Vladimir Putin y Donald Trump, y dice que el magnate estadounidense admiraba al líder ruso y que este lo manipulaba. Sus inseguridades hacían vulnerable a Trump, afirma la experta en Rusia Fiona Hill en un nuevo libro. Por Lynn Berry y Calvin Woodward. 950 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN POLONIA EUROPA

VARSOVIA — El primer ministro de Polonia niega que su gobierno pretenda retirar al país de la Unión Europea, calificando dichas acusaciones de “mito perjudicial”. 620 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN RUSIA NAVALNY

MOSCÚ — El encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny felicitó al compatriota suyo que ganó el Premio Nobel de la Paz: el periodista Dmitry Muratov. 180 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN CORONAVIRUS-TAILANDIA

BANGKOK — Tailandia eliminará el requisito de cuarentena para los viajeros internacionales provenientes de al menos 10 países de bajo riesgo de pandemia a partir del mes próximo siempre y cuando ya se hayan vacunado por completo contra el COVID-19. Por Chalida Ekvitthayavechnukul. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

REP-GEN AFGANISTÁN-EL PÁJARO DE LA ESPERANZA

ABU DABI - Un pequeño pájaro charlatán rescatado por un diplomático francés en Kabul pasa a ser un símbolo de esperanza en medio de los esfuerzos por evacuar colaboradores de las fuerzas de ocupación ahora que el Talibán volvió al poder en Afganistán. Por Isabel Debre. 900 palabras. AP Fotos.

DEPORTES

DEP-ATL BOSTON-MARATÓN

BOSTON — Benson Kipruto y Diana Kipyogei logran la octava barrida de Kenia en el maratón de Boston desde 2000. Con distanciamiento social, la carrera volvió a escenificarse tras una ausencia de 30 meses y fuera de la fecha tradicional de primavera por primera vez en sus 125 años de historia. Por Jimmy Golen. 400 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

DEP-FUT MUNDIAL EUROPA

BERLÍN — Alemenia y Bélgica podría clasificarse a la Copa Mundial con mucha anticipación. Los alemanes necesitan derrotar a Macedonia del Norte y que Armenia no supere a Rumania. Los belgas podrían hacerlo jugar, dependiendo que Gales no le gane a Estonia. Por Ciarán Fahey. 500 palabras. AP Fotos. Editores: partidos comienzan a las 1845 GMT.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-CIN NO TIME TO DIE-FINAL

NUEVA YORK - No sigas leyendo si no deseas conocer el final de “No Time to Die”. Aquí, algo le sucede a James Bond que nunca había ocurrido en las 24 cintas anteriores. Es una decisión que ya ha dividido a los espectadores y que plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de la franquicia. Con alertas de spoiler por todos lados, mostramos por qué la muerte es el nuevo final favorito de Hollywood. Por Jake Coyle. 800 palabras. AP Fotos.

ESP-CIN HAPPENING

SIN PROCEDENCIA - La vida de la cineasta francesa Audrey Diwan cambió para siempre cuando su segundo filme, “Happening”, ganó el máximo galardón en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En las cuatro semanas desde entonces, Diwan obtuvo más premios, consiguió un distribuidor norteamericano y está en la contienda para representar a Francia en los Oscar en 2022. Por Lindsey Bahr. 777 palabras. AP Foto. ENVIADO.

