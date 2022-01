Libia.- Un vice primer ministro libio carga contra Dbeibé en medio del repunte de las tensiones políticas en Libia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El vice primer ministro de Libia Husein al Gotrani ha afirmado que el Gobierno que encabeza el primer ministro, Abdul Hamid Dbeibé no ha unificado las instituciones ni distribuido adecuadamente la riqueza en el país, al tiempo que le ha acusado a "convertirse en una dictadura".



Gotrani ha manifestado en un comunicado en nombre de los miembros de la región oriental de Cirenaica integrados en el Gobierno que las autoridades de unidad "sirven a una agenda personal" y "no trabajan con una capacidad institucional", según ha informado el diario 'The Libya Observer'.



Así, ha destacado que Dbeibé ha emitido "órdenes unilaterales" y ha excedido sus competencias, sin un compromiso para determinar las competencias de los vice primeros ministros, al tiempo que ha criticado la "falta de flexibilidad" del primer ministro libio en torno a la ausencia del nombramiento de un ministro de Defensa.



El vice primer ministro ha cargado además contra Dbeibé por hacer declaraciones "irresponsables" que "aumentan la división" en el país , al tiempo que ha reclamado una corrección para evitar un deterioro de la situación y ha alertado de que Dbeibé será responsable si esto ocurre.



Las palabras de Gotrani llegan en un momento de tensiones en el país por la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, con sede en Tobruk (este), de una ley electoral para las parlamentarias que implicaría su aplazamiento, lo que ha sido rechazado por el Alto Consejo de Estado de Libia, con sede en Trípoli.



Asimismo, la Cámara de Representantes había aprobado el 21 de septiembre una moción de censura contra el Gobierno interino que encabeza Dbeibé, una decisión inmediatamente criticada por el Alto Consejo de Estado, que dijo que no la reconocería.



Alrededor de una semana antes, el presidente de la Cámara de Representantes, Aguila Salé, había ratificado una legislación que regirá las próximas elecciones sin presentar el texto a votación, en medio de las críticas contra él por intentar beneficiar al general Jalifa Haftar, quien posteriormente anunció que abandonaba su cargo para poder concurrir a las urnas, algo permitido por esta polémica legislación.



Libia cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por Haftar, leal a las autoridades orientales.



El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales, con las que se espera dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en octubre de 2011 del entonces líder libio, Muamar Gadafi.